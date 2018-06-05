Юрий Крупнов: «Малодетность – чума 21-го века»

О проблемах российской демографии говорят уже довольно давно. И одной из наиболее острых и обсуждаемых ее проблем является рождаемость.

Около 20 лет Россия пыталась победить так называемый "русский крест", описывающий ситуацию, сложившуюся в 1990-е годы, когда смертность впервые превысила рождаемость. Разрыв был максимальным в начале нулевых, и лишь в 2013 году рождаемость впервые за долгое время превысила смертность. Сейчас показатель рождаемости снова снижается, и оценки ее динамики неутешительны.

Так, по прогнозам Росстата, к 2030 году на одну женщину будет приходиться условно 1,5 ребенка – это в худшем случае, в лучшем – 1,99. Что это значит? Население продолжит сокращаться. Так как, по оценкам экспертов, для простого воспроизводства населения необходимо около 2,15 условных детей на одну женщину.

«Мы вымираем. Это связано с низким суммарным коэффициентом рождаемости, то есть условным количеством детей на одну женщину, способную к деторождению. Сегодня у нас этот показатель равен 1,6, но математически, чтобы было хотя бы простое воспроизводство, нужно 2,15, а с учетом нашей деформированной демографии необходимо 2,4 условных ребенка», – считает председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Он описывает сегодняшнюю ситуацию как "запрограммированное вымирание", исправить которую можно только увеличением доли многодетных семей до 50% от их общего количества в стране.

При этом малодетность, по словам эксперта, не является исключительно российской проблемой, или, скажем, бедой только развитых европейских стран. Она уже затрагивает даже страны Азии и Африки, где рождаемость традиционно всегда была высокой.

«Малодетность – это чума 21-го века, всемирный феномен. И здесь Россия, к сожалению, ничем не отличается от других стран. Такая ситуация сложилась впервые во всемирной истории, и вообще непонятно, что с этим делать», – заявил Крупнов Царьграду.

Спасение российской семьи – в многодетности и финансовой поддержке

Таким образом, малодетность, увы, является общемировым трендом. Однако в России на общую тенденцию накладывается другая проблема – низкая материальная обеспеченность семей. По мнению Юрия Крупнова, двумя главными факторами нашей демографической проблемы являются общемировой геокультурный слом и катастрофическая недофинансированность семьи. Поэтому необходимо повышать уровень жизни, поднимать родительские зарплаты, увеличивать пособия и различные выплаты многодетным семьям.

Из уже существующих мер господдержки семьи эксперт особо отметил материнский (семейный) капитал:

Это абсолютно российская новация. Она внесла очень серьезный вклад в рост числа рождений в предыдущие годы – около 10-15%. Это фантастическая цифра. И нам надо продолжать усиливать и наращивать материнский капитал и начинать переводить его на третьего и последующих детей. Все остальные меры - достаточно лукавые и малодейственные".

Об абортах

Когда мы говорим о рождаемости, автоматически вплывает и проблема абортов. Наша страна в 1920 году стала первым государством мира, где детоубийство было узаконено. Сейчас эта проблема также существует и вызывает в обществе довольно болезненные дискуссии. Однако по статистическим данным последние семь лет число внутриутробных убийств детей неуклонно сокращается. Так, согласно данным Росстата, оно снизилось с 1186 в 2010 году до 600 в 2017-м, то есть практически в два раза. Это, конечно же, не может не радовать.

Однако, по мнению Юрия Крупнова, это снижение может быть вызвано не сознательностью общества или его духовно-нравственным уровнем, а распространением контрацепции.

Современные средства контрацепции могут полностью ликвидировать проблему абортов. Или гормональные препараты – если их будут систематически принимать, не будет зачатий и, соответственно, не будет абортов. То есть проблема абортов может быть решена не только нравственным путем, но и таким – химически-потребительским", – досадует эксперт.

К сожалению, одним отказом от абортов рождаемость не повысишь. Слова эксперта наглядно подтверждает статистика: в то время как число абортов уменьшается с каждым годом, рождаемость тоже падает.

"Мы находимся в состоянии демографической шизофрении"

Есть в российском обществе и еще одна специфическая тенденция, которую Крупнов назвал "демографической шизофренией". Это одновременный рост числа двух типов семей.

С одной стороны – семей многодетных. За последние 7 лет их количество в России возросло на четверть. Это уникальное и, безусловно, положительное явление, которое, по мнению эксперта, мы обязаны "холить и лелеять". С другой стороны – в два раза увеличилось число так называемых чайлд-фри – семей, добровольно отказывающихся от детей. По их мнению, дети мешают жить. Кроме того, как отмечает Крупнов, в нашем обществе появились "чайлд-хейтеры", то есть, буквально, "ненавистники детей".

В такой ситуации двойное воздействие оказывается и на подрастающее поколение. С одной стороны, они видят большие семьи, где детей любят и все друг друга поддерживают, с другой – бездетные, для которых дети, в лучшем случае, ненужная роскошь, а в худшем – нечто неприятное и безобразное.

И в такой ситуации особенно важно усиливать положительный образ многодетной семьи и сохранять ее материальную поддержку. Без этого наша страна просто не выживет.

https://tsargrad.tv/articles/skolko-detej-u-rossii_136339