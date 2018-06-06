Антикоррупционный суд Украины будут контролировать иностранцы

Замглавы фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Алексей Гончаренко заявил, что иностранным экспертам будет предоставлено право вето в антикоррупционном суде Украины.«Я уверен, что в четверг будет найдена окончательная редакция закона об антикоррупционном суде с нашими иностранными партнерами, которая будет устраивать и их, и украинскую конституцию. Эксперты будут иметь право вето, другой вопрос, каким образом оно будет преодолено. Но то, что экспертный совет будет иметь право вето — обязательно», — цитирует политика агентство УНН.Таким образом он прокомментировал заявление премьера Владимира Гройсмана который заявил, что уйдет в отставку, если на текущей неделе не будет создан Антикоррупционный суд.