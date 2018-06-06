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Антикоррупционный суд Украины будут контролировать иностранцы


Добавлено: 06 июн 2018 в 06:15, Категория: Политика
Антикоррупционный суд Украины будут контролировать иностранцы
Замглавы фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Алексей Гончаренко заявил, что иностранным экспертам будет предоставлено право вето в антикоррупционном суде Украины.
«Я уверен, что в четверг будет найдена окончательная редакция закона об антикоррупционном суде с нашими иностранными партнерами, которая будет устраивать и их, и украинскую конституцию. Эксперты будут иметь право вето, другой вопрос, каким образом оно будет преодолено. Но то, что экспертный совет будет иметь право вето — обязательно», — цитирует политика агентство УНН.
Таким образом он прокомментировал заявление премьера Владимира Гройсмана который заявил, что уйдет в отставку, если на текущей неделе не будет создан Антикоррупционный суд.

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Добавлено: 06 июн 2018 в 06:15, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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