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Эксперт прокомментировал возможное участие украинцев в СМО СНГ в Туве


Добавлено: 06 июн 2018 в 13:25, Категория: Политика
Эксперт прокомментировал возможное участие украинцев в СМО СНГ в Туве

Сегодня в Туве пройдет встреча начальников военных ведомств государств-участников Содружества Независимых Государств, в которой примут участие министры обороны РФ, Киргизии, Азербайджана, Таджикистана, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана и Армении — сообщает сайт politexpert.net
 
В качестве почетного гостя на заседание пригласили главу минобороны Монголии. Председателем встречи станет Сергей Шойгу, министр обороны Российской Федерации.
 
По некоторым данным, во встрече могли принять участие и делегаты из Украины, однако тут нет сколько-нибудь однозначной информации — Киев, напомним, объявил о выходе из СМО СНГ, однако объявил лишь на словах. Ситуацию прокомментировал Сергей Хатылев, экс-глава зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС РФ.
 
"По факту Украина все еще присутствует в Совете министров обороны СНГ. Хотя в Киеве и говорят об обратном. Но это нормально, как для Украины — киевские власти постоянно говорят одно, но делают другое. А получается в итоге вообще что-то третье. Но вне зависимости от участия Украины во встрече, украинский вопрос все равно будет обсуждаться, так как ситуация на Донбассе серьезная", — отмечает Хатылев.

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Добавлено: 06 июн 2018 в 13:25, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

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