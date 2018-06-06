freesentsov. Состояние режиссера в тюрьме резко ухудшилось: находится на пределе

Показать меню
Актуально
Глава Министерства финансов призвал украинцев не рассчитывать на повышение - 15:42 Глава Министерства финансов призвал украинцев не рассчитывать на повышение минимальной зарплаты Четырехкомнатные квартиры в Москве построят в рамках реновации - 15:49 Четырехкомнатные квартиры в Москве построят в рамках реновации ВСУ создают «бригаду территориальной обороны» из отъявленных бандитов: сводка - 15:50 ВСУ создают «бригаду территориальной обороны» из отъявленных бандитов: сводка о военной ситуации на Донбассе Екатеринбургские суворовцы стали лучшими на открытых Кадетских играх - 15:57 Екатеринбургские суворовцы стали лучшими на открытых Кадетских играх Путин подписал США приговор: любой шаг против России повлечёт незамедлительный - 16:02 Путин подписал США приговор: любой шаг против России повлечёт незамедлительный ответ Объявлен приговор Сущенко - 16:21 Объявлен приговор Сущенко В день рождения Антуана Арно: интересные факты из жизни возлюбленного Натальи - 17:01 В день рождения Антуана Арно: интересные факты из жизни возлюбленного Натальи Водяновой В Москве арестовали обвиняемого в госизмене - 17:06 В Москве арестовали обвиняемого в госизмене Кудрин пригрозил санкциями за неисполнение госпрограмм - 17:06 Кудрин пригрозил санкциями за неисполнение госпрограмм Защита Сущенко предложила обменять его на Вышинского - 17:07 Защита Сущенко предложила обменять его на Вышинского Украинский журналист получил в России 12 лет колонии за шпионаж - 17:07 Украинский журналист получил в России 12 лет колонии за шпионаж Полиция Британии оценила затраты на расследование отравления Скрипалей - 17:07 Полиция Британии оценила затраты на расследование отравления Скрипалей Черчесов отверг вероятность отставки после ЧМ-2018 - 17:07 Черчесов отверг вероятность отставки после ЧМ-2018 Всего за сто лет форель из океана приспособилась к жизни в пресном озере - 17:21 Всего за сто лет форель из океана приспособилась к жизни в пресном озере Глава Центробанка пообещала рост инфляции из-за цен на топливо - 17:21 Глава Центробанка пообещала рост инфляции из-за цен на топливо СБУ обнародовала результаты проверки Савченко на полиграфе - 17:21 СБУ обнародовала результаты проверки Савченко на полиграфе Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях - 17:22 Владимир Путин подписал закон о контрсанкциях
» » #freesentsov. Состояние режиссера в тюрьме резко ухудшилось: находится на пределе

#freesentsov. Состояние режиссера в тюрьме резко ухудшилось: находится на пределе


Добавлено: 06 июн 2018 в 13:22, Категория: Украина
#freesentsov. Состояние режиссера в тюрьме резко ухудшилось: находится на пределе

Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов находится на пределе своего здоровья. Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщила представлявшая интересы Сенцова на стадии судебного процесса в России адвокат Ольга Динзе.

Сенцов пережил три недели бессрочной голодовки. Его требование — освободить всех украинских политзаключенных Кремля. Сегодня состояние пленного стремительно ухудшается.

«Состояние здоровья Сенцова в настоящее время оставляет желать лучшего… Его сравнительно недавно обследовали в гражданской больнице, его специально вывозили в гражданскую больницу, что является большой редкостью для колонии. Его обследовали — состояние здоровья ухудшается из-за голодовки», — сообщила Динзе.

Если здоровье Сенцова будет и дальше ухудшаться, его могут начать кормить принудительно. Адвокат считает, что ему «не могут позволить умереть в колонии».


Материалы по теме:

Осужденный по «делу 26 марта» объявил голодовку в поддержку Олега Сенцова
Адвокат Сенцова рассказал о резком ухудшении здоровья режиссера
У режиссера Сенцова в колонии "Белый медведь" начались проблемы с сердцем
Украинский режиссер Сенцов в российской тюрьме написал 5 сценариев и повесть
Добавлено: 06 июн 2018 в 13:22, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Экс-футболист “Манчестер Сити” обвинил Хосепа Гвардиолу в дискриминации

Экс-футболист “Манчестер Сити” обвинил Хосепа Гвардиолу в дискриминации

Порошенко открестился от позорной «спецоперации» с Бабченко

Порошенко открестился от позорной «спецоперации» с Бабченко

Муж уговаривал Лизу Триандафилиди сделать аборт

Муж уговаривал Лизу Триандафилиди сделать аборт

Пиратский софт в России оценили почти в 1,3 млрд долларов

Пиратский софт в России оценили почти в 1,3 млрд долларов

Новости России
еще новости
Госдума предложила отменить врачебную тайну для подростков старше 15 лет

Госдума предложила отменить врачебную тайну для подростков старше 15 лет

Роспотребнадзор запретил купаться в водоемах Петербурга

Роспотребнадзор запретил купаться в водоемах Петербурга

Путин заявил, что мог бы стать адвокатом, если бы не пошел в политику

Путин заявил, что мог бы стать адвокатом, если бы не пошел в политику

Россия предложила ЕС вместе защитить бизнес от американских пошлин

Россия предложила ЕС вместе защитить бизнес от американских пошлин

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Ивана Дилова считает Андрея Денисова искренним человеком

Ивана Дилова считает Андрея Денисова искренним человеком

Президент и бывшая первая леди: история любви Владимира и Людмилы Путиных

Президент и бывшая первая леди: история любви Владимира и Людмилы Путиных

Картина Михаила Расходникова

Картина Михаила Расходникова "Временные трудности" вызвала шквал негодования на Кинотавре в Сочи

Хлое Кардашьян порадовала подписчиков в соцсетях нежным и редким видео с дочерью Тру

Хлое Кардашьян порадовала подписчиков в соцсетях нежным и редким видео с дочерью Тру

Новости политики
еще новости
Эксперт прокомментировал возможное участие украинцев в СМО СНГ в Туве

Эксперт прокомментировал возможное участие украинцев в СМО СНГ в Туве

Мечта и будущее русского народа

Мечта и будущее русского народа

«Опять уделал»: Страх западных СМИ от эфиров с Путиным

«Опять уделал»: Страх западных СМИ от эфиров с Путиным

«СБУ захвачена агентами Кремля»

«СБУ захвачена агентами Кремля»

Новости экономики
еще новости
Без кредита МВФ Украине придется экономить

Без кредита МВФ Украине придется экономить

Россияне винят нефтяные компании в росте цен на бензин

Россияне винят нефтяные компании в росте цен на бензин

Грабеж бензина: в Госдуме назвали причину сильного роста цен на топливо

Грабеж бензина: в Госдуме назвали причину сильного роста цен на топливо

Кто виноват в резком росте цен на бензин?

Кто виноват в резком росте цен на бензин?

Новости общества
еще новости
Министры обороны стран СНГ подписали соглашение о развитии военной спутниковой связи

Министры обороны стран СНГ подписали соглашение о развитии военной спутниковой связи

Москвич подал иск к Юрию Дудю на один рубль

Москвич подал иск к Юрию Дудю на один рубль

Подрезали крылья: у Украины обнаружился неожиданный козырь перед Россией

Подрезали крылья: у Украины обнаружился неожиданный козырь перед Россией

В Хабаровском крае началось летно-тактическое учение истребительной и бомбардировочной авиации ВВО

В Хабаровском крае началось летно-тактическое учение истребительной и бомбардировочной авиации ВВО

Происшествия
еще новости
Пожар в казанском ТЦ  «Порт»: есть угроза обрушения

Пожар в казанском ТЦ  «Порт»: есть угроза обрушения

В Новочеркасске таксист убил клиента за 150 рублей, не оказав услуги

В Новочеркасске таксист убил клиента за 150 рублей, не оказав услуги

В центре Донецка прогремел мощный взрыв - стали известны подробности

В центре Донецка прогремел мощный взрыв - стали известны подробности

Появились первые кадры с места крушения самолёта под Волгоградом

Появились первые кадры с места крушения самолёта под Волгоградом

Новости Украины
еще новости
#freesentsov. Состояние режиссера в тюрьме резко ухудшилось: находится на пределе

#freesentsov. Состояние режиссера в тюрьме резко ухудшилось: находится на пределе

В Нью-Йорке найдена мертвой дизайнер Кейт Спейд

В Нью-Йорке найдена мертвой дизайнер Кейт Спейд

Стало известно, где встретятся Дональд Трамп с Ким Чен Ыном

Стало известно, где встретятся Дональд Трамп с Ким Чен Ыном

Голиивудскому актеру подарили его украинский портрет в вышиванке

Голиивудскому актеру подарили его украинский портрет в вышиванке

Мировые новости
еще новости
Медики объяснили сильный рост количества больных раком

Медики объяснили сильный рост количества больных раком

Британские ученые создали эффективное средство от облысения

Британские ученые создали эффективное средство от облысения

Украина вошла в список стран с худшими автодорогами в мире

Украина вошла в список стран с худшими автодорогами в мире

Великобритания готова применить серьезные санкции в отношении России

Великобритания готова применить серьезные санкции в отношении России




Лента новостей
Министры обороны стран СНГ подписали соглашение о развитии военной спутниковой связи - 13:57 Министры обороны стран СНГ подписали соглашение о развитии военной спутниковой связи«Транснефть» предложила передать регулирование тарифов Минэкономразвитию - 13:57 «Транснефть» предложила передать регулирование тарифов МинэкономразвитиюАкционеры Tesla отказались увольнять Маска - 13:56 Акционеры Tesla отказались увольнять МаскаРоссийских хакеров обвинили в атаке на Южную Корею - 13:56 Российских хакеров обвинили в атаке на Южную КореюТехдиректора центра «Гравитация» в Иркутске взяли под домашний арест - 13:56 Техдиректора центра «Гравитация» в Иркутске взяли под домашний арестГлава «Калашникова» отдал долю в концерне в доверительное управление - 13:55 Глава «Калашникова» отдал долю в концерне в доверительное управлениеОдноклеточные ровесники динозавров рассказали о существовавшем в центре Австралии море - 13:55 Одноклеточные ровесники динозавров рассказали о существовавшем в центре Австралии мореМосквич подал иск к Юрию Дудю на один рубль - 13:49 Москвич подал иск к Юрию Дудю на один рубльЕвропейский суд разморозил активы бывшего премьера Украины? - 13:49 Европейский суд разморозил активы бывшего премьера Украины?Эксперт прокомментировал возможное участие украинцев в СМО СНГ в Туве - 13:25 Эксперт прокомментировал возможное участие украинцев в СМО СНГ в Туве#freesentsov. Состояние режиссера в тюрьме резко ухудшилось: находится на пределе - 13:22 #freesentsov. Состояние режиссера в тюрьме резко ухудшилось: находится на пределеСтало известно время нанесения яда на дверную ручку дома Скрипаля - 13:14 Стало известно время нанесения яда на дверную ручку дома СкрипаляЯшин пойдет на выборы мэра Москвы как самовыдвиженец - 13:14 Яшин пойдет на выборы мэра Москвы как самовыдвиженецСледы готского нашествия нашли археологи в Пловдиве - 13:14 Следы готского нашествия нашли археологи в Пловдиве
Последние новости
«Магнит» начал работу по «экспансии на аптечный рынок» - 15:22 «Магнит» начал работу по «экспансии на аптечный рынок» К МКС вылетел «Союз» с новым экипажем на борту - 15:21 К МКС вылетел «Союз» с новым экипажем на борту Нидерланды сняли с Украины ответственность за гибель MH17 в Донбассе - 15:21 Нидерланды сняли с Украины ответственность за гибель MH17 в Донбассе Коллекционер из Голландии объявил об обнаружении неизвестной картины Климта - 15:21 Коллекционер из Голландии объявил об обнаружении неизвестной картины Климта Еврокомиссия поддержала ответные пошлины на товары из США - 15:21 Еврокомиссия поддержала ответные пошлины на товары из США ФАС потребовала от «Билайна» и МТС прекратить рассылку спама - 15:21 ФАС потребовала от «Билайна» и МТС прекратить рассылку спама Мосийчук шокирован словами о том, что в деле Осмаева-Окуевой нет российского следа - 15:14 Мосийчук шокирован словами о том, что в деле Осмаева-Окуевой нет российского следа Врач-хирург рассказал о состоянии комбата «Спарты», разбившегося в ДТП (ВИДЕО) - 15:01 Врач-хирург рассказал о состоянии комбата «Спарты», разбившегося в ДТП (ВИДЕО) Без кредита МВФ Украине придется экономить - 14:57 Без кредита МВФ Украине придется экономить Ивана Дилова считает Андрея Денисова искренним человеком - 14:22 Ивана Дилова считает Андрея Денисова искренним человеком Россияне винят нефтяные компании в росте цен на бензин - 14:15 Россияне винят нефтяные компании в росте цен на бензин Полиция определила время применения «Новичка» в Солсбери - 14:14 Полиция определила время применения «Новичка» в Солсбери Президент и бывшая первая леди: история любви Владимира и Людмилы Путиных - 14:07 Президент и бывшая первая леди: история любви Владимира и Людмилы Путиных
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"