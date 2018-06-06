freesentsov. Состояние режиссера в тюрьме резко ухудшилось: находится на пределе

Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов находится на пределе своего здоровья. Об этом на пресс-конференции в Киеве сообщила представлявшая интересы Сенцова на стадии судебного процесса в России адвокат Ольга Динзе.

Сенцов пережил три недели бессрочной голодовки. Его требование — освободить всех украинских политзаключенных Кремля. Сегодня состояние пленного стремительно ухудшается.

«Состояние здоровья Сенцова в настоящее время оставляет желать лучшего… Его сравнительно недавно обследовали в гражданской больнице, его специально вывозили в гражданскую больницу, что является большой редкостью для колонии. Его обследовали — состояние здоровья ухудшается из-за голодовки», — сообщила Динзе.

Если здоровье Сенцова будет и дальше ухудшаться, его могут начать кормить принудительно. Адвокат считает, что ему «не могут позволить умереть в колонии».