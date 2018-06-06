Министр финансов Данилюк хочет выступить перед депутатами Верховной Рады

Глава Минфина Александр Данилюк прокомментировал информацию о том, что премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал представление на его увольнение."В течение года на меня оказывается колоссальное давление. От меня требуют поддержать программу "Субвенции на социально-экономическое развитие регионов". В переводе на человеческий язык это - раздача денег на проекты депутатов-мажоритарщиков. Это - политическая коррупция, в народе - "гречка" . Сегодня кульминационный момент. Меня поставили перед выбором - уйти или стать соучастником. Я страной не торгую", - написал господин Данилюк на своей официальной странице в Facebook.Кроме того, министр финансов потребовал, чтобы ему дали выступить с трибуны парламента перед тем, как депутаты Верховной Рады будут голосовать за его отставку.Напомним, конфликт между Гройсманом и Данилюком вспыхнул после того, как глава Минфина потребовал назначить себе пятого заместителя. Премьер-министр ответил, что не сделает этого. В ответ Данилюк попросил готовить представление об отставке для него.