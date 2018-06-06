«Опять уделал»: Страх западных СМИ от эфиров с Путиным

Как известно 4 июня накануне визита в Австрию состоялось часовое интервью Владимира Путина центральному австрийскому телевидению. На нем, президент России затронул массу интересных тем, особенно в разрезе той информационной блокады, которая тотально царит в мэйнстриме европейских СМИ.

В частности, Путин очень тонко продемонстрировал, какие выгоды получает та страна, которая остается в стороне от антироссийской русофобии. Причем этому был посвящен буквально самый первый вопрос:

Ведущий: «Скажите, а ваш первый зарубежный визит в Австрию, это своего рода поощрение за благожелательную политику в отношении России? Ведь австрийское правительство не только выступает против новых санкций ЕС, но и принципиально не выслало российских дипломатов?»

В. Путин: «Честно говоря, мне кажется, что такое уважаемое европейское государство, как Австрия, не нуждается ни в чьих поощрениях. Однако да, несмотря на все сложности предыдущих лет, с Австрией у нас никогда не прерывался диалог ни в сфере политики, ни в сфере безопасности, ни в области экономики. Пока другие европейские страны исповедовали политику санкций, сократив суммарный оборот РФ-ЕС с 400 до 250 миллиардов долларов, товарооборот России с Австрией только за прошлый год вырос разом на сорок с половиной процентов. Поэтому, конечно мы уважаем позицию Австрии и её нейтральный статус, ведь благодаря ему у нас осуществляются крупные совместные проекты, а Австрия, уже стала самым крупным в Европе газовым хабом. Мы стараемся сотрудничать с теми, кто сам публично заявляет о готовности и желании сотрудничать, а не наоборот».

Не менее красивым ответом стал и эпизод с традиционными обвинениями Москвы в «проделках» русских хакеров:

Ведущий: «Европа, и прежде всего США, обвиняют Россию в том, что она вмешивается во внутреннюю политику других государств, а главную роль в этом играет такой близкий к вам человек как Евгений Пригожин. Неужели это хорошо, что тот, кто поддерживает тесные отношения с российским руководством, занимается хакерством и фабриками троллей?»

В. Путин: (улыбаясь): «В Соединённых Штатах есть такой персонаж – господин Сорос, который как вам известно вмешивается во все дела и во всём мире. И часто наши американские друзья мне говорят: Америка не имеет к этому отношения как государство, он ведь частное лицо. Вот и сейчас пошли слухи, что господин Сорос хочет раскачать евро и внести разлад в Евросоюз. Так может спросите у Госдепа: зачем он это делает? Госдеп Вам ответит, что он не имеет к этому никакого отношения, потому, что это личное дело господина Сороса. Так вот у нас это - личное дело господина Пригожина. Это ответ».

Были и другие любопытные темы в данном обширном интервью, однако, пожалуй, именно эти две были особо высоко оценены иностранцами, просмотревшими эфир на официальном австрийском телеканале.

Оригинал эфира на немецком:

Перевод комментариев:

Руслан Хубиев

https://zen.yandex.ru/media/polite_russia/putin-snova-udelal-zapadnyi-meinstrim-inostrancy-ob-interviu-putina-avstriiskomu-telekanalu-5b1632db7ddde8d404eaf497