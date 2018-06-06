Принц Лихтенштейна впервые посетил Украину с деловым визитом

В Мариинском дворце в Киеве проходит встреча президента Петр Порошенко с наследным принцем княжества Лихтенштейн Алоизом. Об этом на своей странице в фейсбук сообщает Петр Порошенко.

По информации пресс-службы президента, на переговорах запланировано обсуждение вопросов активизации украинского-лихтенштейнского политического диалога, поддержка Лихтенштейном суверенитета и территориальной целостности Украины, а также торгово-экономическое сотрудничество.

«Официальная церемония встречи в Мариинском дворце началась с исполнения государственных гимнов Княжества Лихтенштейн и Украины. После чего президент Украины и принц Княжества Лихтенштейн осмотрели строй воинов почетного караула и представили официальные делегации своих стран», — говорится в сообщении.

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