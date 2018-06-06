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» » РФ запретила въезд "русофобски настроенным" политикам из Эстонии

РФ запретила въезд "русофобски настроенным" политикам из Эстонии


Добавлено: 06 июн 2018 в 17:35, Категория: Политика
РФ запретила въезд "русофобски настроенным" политикам из Эстонии

Россия запретила въезд в страну ряду "особо русофобски настроенных" политиков и общественных деятелей из Эстонии, сообщили в МИД.
 
Этот шаг стал ответом на действия Таллина, который запретил въезд в страну 49 россиянам из "списка Магнитского", пишет РИА Новости.
 
"Подчеркнули, что упомянутое решение Таллина свидетельствует о продолжении им откровенно антироссийского курса, наносящего прямой ущерб двусторонним отношениям", — отмечается в тексте, опубликованном на сайте министерства.
 
В МИД напомнили, что аналогичный ответ последовал и на действия литовских властей.
 
"Соответствующие меры будут предприняты и в отношении Латвии, также присоединившейся к этой провокационной антироссийской линии", — заявили в ведомстве.
 
В МИД подчеркнули, что Россия не оставит без надлежащего ответа недружественные акты в странах Прибалтики.
 

"Акт Магнитского"


 
В России сотрудника крупного инвестиционного фонда Hermitage Capital Management Сергея Магнитского обвиняли в налоговых махинациях.
 
В ноябре 2009 года он скончался в СИЗО "Матросская Тишина", пробыв в заключении почти год. Его смерть вызвала широкий общественный резонанс как в России, так и за рубежом.
 
Сам Магнитский утверждал, что в России со стороны чиновников произошло масштабное санкционированное хищение.
 
США в декабре 2012 года приняли "акт Магнитского" о санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека.
 
Позднее аналогичный закон приняли в Эстонии, Литве и Латвии. В марте Эстония запретила въезд в страну 49 россиянам из "списка Магнитского". Внутригосударственные меры по "списку" — в том числе запреты на въезд — также приняли США, Канада, Великобритания, Латвия и Литва.

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Добавлено: 06 июн 2018 в 17:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

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