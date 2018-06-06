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Стало известно, где встретятся Дональд Трамп с Ким Чен Ыном


Добавлено: 06 июн 2018 в 09:35, Категория: Украина
Стало известно, где встретятся Дональд Трамп с Ким Чен Ыном

Местом сингапурского саммита между президентом США и лидером Северной Кореи станет остров Сентоса.

Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын проведут встречу 12 июня на острове Сентоса в Индийском океане, который принадлежит Сингапуру. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс во вторник, 5 июня.

«Местом сингапурского саммита между президентом и лидером Ким Чен Ыном будет отель Capella на острове Сентоса», — написала она в Twitter.

Сандерс также поблагодарила от лица американской стороны жителей Сингапура за их гостеприимство.


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Добавлено: 06 июн 2018 в 09:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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