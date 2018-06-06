Угроза повреждения Донецкой фильтровальной станции: есть несколько «прилетов»

Донецкая фильтровальная станция вновь подвергается обстрелу со стороны боевиков. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По их данным, в районе станции уже зафиксировано несколько попаданий снарядов. такой ситуации обычно оккупанты впоследствии говорят, что ДФС повредили украинские войска.

«#Донецк По ходу завтра"фильтровальная"снова будет"обстреляна „фошиздами“, с час назад 2нехилых прилета в ту сторну было,~120,и то верно, не по"защитнегам"же украм х***ить, еще попасть можно, и Хуг уж уехал, можно палить», — пишут комментаторы.

«А в целом, как и вчера-ЯБП+добавился ВольвоЦентр, в осовном мины», — оценивают они ситуацию в направлении станции.

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