«Умилил до слёз»: Глава RT поставила Порошенко на место после его критики

Ответ на критику украинского президента Петра Порошенко не заставил себя долго ждать. Главред МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян своё мнение выразила в соцсети Twitter.

Симоньян отреагировала на слова Порошенко о том, что русский термин «вождь» якобы означает и «фюрер». По её мнению, глава Украины решил ей преподать урок русского языка.

«Умилил до слёз», — высказалась Симоньян, отметив, что является обладательницей гимназийской золотой медали, красного диплома журфака. И кому-кому, но не Порошенко её учить. Президент Украины учит меня русскому языку. Умилил до слез. Дядечка, у меня золотая медаль лингвистической гимназии, красный диплом журфака и шестое место на Всероссийской олимпиаде школьников по русскому языку и литературе в 1997 году. А у вас?https://t.co/YAk5R87P5N — Маргарита Симоньян (@M_Simonyan) 5 июня 2018 г.

Ранее у украинского президента журналист испанской газеты спросил о восхвалении И. Сталина, которое якобы в России имеет место. Он упомянут тот факт, что Симоньян назвала В. Путина «вождём». Порошенко понадеялся, что глава RT знает о значении термина «вождь», как сообщается в РИА Новости.