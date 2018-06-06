Олег Сенцов приготовился умирать и будет отказываться от принудительного кормления. Режиссер отказался от пищи с требованием отпустить всех политзаключенных Кремля. Об этом сообщила его адвокат Ольга Динзе на пресс-конференции в Киеве.

По словам юриста, Сенцов находится «на пределе» и с его состоянием «уже все очень плохо». На этой неделе будет решаться вопрос о принудительном кормлении режиссера через капельницу в нос.

Сенцов выполняет то, о чем он говорил с самого начала, все цели его голодовки. «Я буду голодать до смерти», — рассказала Динзе.