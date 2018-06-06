Показать меню
Актуально
Россия продолжит добиваться от Лондона ответов по «делу Скрипалей» - 19:42 Россия продолжит добиваться от Лондона ответов по «делу Скрипалей» Куда сходить во время июньских праздников в Москве - 19:43 Куда сходить во время июньских праздников в Москве Путин уволил ряд высокопоставленных силовиков - 20:13 Путин уволил ряд высокопоставленных силовиков Порошенко посулил России наказание после приговора Сущенко - 20:14 Порошенко посулил России наказание после приговора Сущенко СМИ сообщили о блокировке 1 млрд франков на личных счетах Вексельберга - 20:14 СМИ сообщили о блокировке 1 млрд франков на личных счетах Вексельберга Украина закрыла часть Азовского моря? - 20:14 Украина закрыла часть Азовского моря? Мосгоризбирком принял документы первых кандидатов в мэры Москвы - 20:14 Мосгоризбирком принял документы первых кандидатов в мэры Москвы Харри Кейн стал самым дорогим футболистом в мире - 20:15 Харри Кейн стал самым дорогим футболистом в мире Кто виноват в резком росте цен на бензин? - 20:21 Кто виноват в резком росте цен на бензин? В Верховной Раде требуют назначить нового Министра здравоохранения - 20:22 В Верховной Раде требуют назначить нового Министра здравоохранения Болельщиков из Австралии не пустили в Россию на ЧМ-2018 - 20:28 Болельщиков из Австралии не пустили в Россию на ЧМ-2018 В центре Донецка прогремел мощный взрыв - стали известны подробности - 20:56 В центре Донецка прогремел мощный взрыв - стали известны подробности Лора Препон и Бен Фостер поженились - 21:00 Лора Препон и Бен Фостер поженились Серена Уильямс не выйдет на корт с Марией Шараповой - 21:00 Серена Уильямс не выйдет на корт с Марией Шараповой У Канье Уэста психическое расстройство - 21:00 У Канье Уэста психическое расстройство УЕФА наказал «Зенит» за расизм болельщиков - 21:07 УЕФА наказал «Зенит» за расизм болельщиков
» » «Уже все очень плохо» — Олег Сенцов отказывается от кормления и приготовился умирать: — адвокат

«Уже все очень плохо» — Олег Сенцов отказывается от кормления и приготовился умирать: — адвокат


Добавлено: 06 июн 2018 в 17:07, Категория: Украина
«Уже все очень плохо» — Олег Сенцов отказывается от кормления и приготовился умирать: — адвокат

Олег Сенцов приготовился умирать и будет отказываться от принудительного кормления. Режиссер отказался от пищи с требованием отпустить всех политзаключенных Кремля. Об этом сообщила его адвокат Ольга Динзе на пресс-конференции в Киеве.

По словам юриста, Сенцов находится «на пределе» и с его состоянием «уже все очень плохо». На этой неделе будет решаться вопрос о принудительном кормлении режиссера через капельницу в нос.

Сенцов выполняет то, о чем он говорил с самого начала, все цели его голодовки. «Я буду голодать до смерти», — рассказала Динзе.


Материалы по теме:

#freesentsov. Состояние режиссера в тюрьме резко ухудшилось: находится на пределе
Сенцов объявил бессрочную голодовку в колонии
Украинский режиссер Сенцов в российской тюрьме написал 5 сценариев и повесть
Пленный режиссер Сенцов заявил о пытках
Добавлено: 06 июн 2018 в 17:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
«На кону мочало — начинай сначала»: Польша вновь заговорила о взрыве самолета Качиньского

«На кону мочало — начинай сначала»: Польша вновь заговорила о взрыве самолета Качиньского

Компания ASUS представила на суд общественности телефон для любителей видеоигр (ФОТО)

Компания ASUS представила на суд общественности телефон для любителей видеоигр (ФОТО)

Польские эксперты нашли следы взрыва на Ту-154 Качиньского

Польские эксперты нашли следы взрыва на Ту-154 Качиньского

Явлинский убедил Якубовича пропустить Митрохина в мэры Москвы

Явлинский убедил Якубовича пропустить Митрохина в мэры Москвы

Новости России
еще новости
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

Госдума предложила отменить врачебную тайну для подростков старше 15 лет

Госдума предложила отменить врачебную тайну для подростков старше 15 лет

Роспотребнадзор запретил купаться в водоемах Петербурга

Роспотребнадзор запретил купаться в водоемах Петербурга

Путин заявил, что мог бы стать адвокатом, если бы не пошел в политику

Путин заявил, что мог бы стать адвокатом, если бы не пошел в политику

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Свадебным подарком принцу Гарри и Меган Маркл от королевы Елизаветы II стал особняк в графстве Норфолк

Свадебным подарком принцу Гарри и Меган Маркл от королевы Елизаветы II стал особняк в графстве Норфолк

Ким Кардашьян раскритиковали за награду CFDA

Ким Кардашьян раскритиковали за награду CFDA

Майя Донцова считает, что не следует прерывать беременность из-за трудностей в жизни

Майя Донцова считает, что не следует прерывать беременность из-за трудностей в жизни

Артур и Сэмюэл Чатто: знакомимся с привлекательными и холостыми братьями принцев Уильяма и Гарри

Артур и Сэмюэл Чатто: знакомимся с привлекательными и холостыми братьями принцев Уильяма и Гарри

Новости политики
еще новости
РФ запретила въезд

РФ запретила въезд "русофобски настроенным" политикам из Эстонии

Джабаров объяснил превосходство РФ над Украиной на Азовском море

Джабаров объяснил превосходство РФ над Украиной на Азовском море

Эксперт прокомментировал возможное участие украинцев в СМО СНГ в Туве

Эксперт прокомментировал возможное участие украинцев в СМО СНГ в Туве

Мечта и будущее русского народа

Мечта и будущее русского народа

Новости экономики
еще новости
Сможет ли «кофейный король» бросить вызов Трампу?

Сможет ли «кофейный король» бросить вызов Трампу?

Без кредита МВФ Украине придется экономить

Без кредита МВФ Украине придется экономить

Россияне винят нефтяные компании в росте цен на бензин

Россияне винят нефтяные компании в росте цен на бензин

Грабеж бензина: в Госдуме назвали причину сильного роста цен на топливо

Грабеж бензина: в Госдуме назвали причину сильного роста цен на топливо

Новости общества
еще новости
Саперы ЮВО в ходе учения в Ставропольском крае отразил нападение условных диверсантов во время разминирования железнодорожного полотна

Саперы ЮВО в ходе учения в Ставропольском крае отразил нападение условных диверсантов во время разминирования железнодорожного полотна

«На это нельзя смотреть безразлично»: сказал Патриарх Кирилл, узнав о странных пристрастиях российских спортсменов

«На это нельзя смотреть безразлично»: сказал Патриарх Кирилл, узнав о странных пристрастиях российских спортсменов

Новый котел в Донбассе и развал Украины: Донецк и Луганск готовы ответить на большую войну

Новый котел в Донбассе и развал Украины: Донецк и Луганск готовы ответить на большую войну

Звено Су-35С авиачасти ЗВО перелетело из Карелии в Калининградскую область для отработки задач над акваторией Балтийского моря

Звено Су-35С авиачасти ЗВО перелетело из Карелии в Калининградскую область для отработки задач над акваторией Балтийского моря

Происшествия
еще новости
Пожар в казанском ТЦ  «Порт»: есть угроза обрушения

Пожар в казанском ТЦ  «Порт»: есть угроза обрушения

В Новочеркасске таксист убил клиента за 150 рублей, не оказав услуги

В Новочеркасске таксист убил клиента за 150 рублей, не оказав услуги

В центре Донецка прогремел мощный взрыв - стали известны подробности

В центре Донецка прогремел мощный взрыв - стали известны подробности

Появились первые кадры с места крушения самолёта под Волгоградом

Появились первые кадры с места крушения самолёта под Волгоградом

Новости Украины
еще новости
Синоптик предупредил об ухудшении погоды в Украине

Синоптик предупредил об ухудшении погоды в Украине

«Уже все очень плохо» — Олег Сенцов отказывается от кормления и приготовился умирать: — адвокат

«Уже все очень плохо» — Олег Сенцов отказывается от кормления и приготовился умирать: — адвокат

Принц Лихтенштейна впервые посетил Украину с деловым визитом

Принц Лихтенштейна впервые посетил Украину с деловым визитом

#freesentsov. Состояние режиссера в тюрьме резко ухудшилось: находится на пределе

#freesentsov. Состояние режиссера в тюрьме резко ухудшилось: находится на пределе

Мировые новости
еще новости
Спасатели продолжают восстанавливать поврежденные обстрелами дома в Авдеевке (ФОТО)

Спасатели продолжают восстанавливать поврежденные обстрелами дома в Авдеевке (ФОТО)

Медики объяснили сильный рост количества больных раком

Медики объяснили сильный рост количества больных раком

Британские ученые создали эффективное средство от облысения

Британские ученые создали эффективное средство от облысения

Украина вошла в список стран с худшими автодорогами в мире

Украина вошла в список стран с худшими автодорогами в мире




Лента новостей
ЦБ спрогнозировал сохранение санкций против России до 2022 года - 18:23 ЦБ спрогнозировал сохранение санкций против России до 2022 годаКомандир батальона ДНР разбился на мотоцикле в Донецке - 18:23 Командир батальона ДНР разбился на мотоцикле в ДонецкеРоссия попала в десятку наименее миролюбивых стран - 18:22 Россия попала в десятку наименее миролюбивых странВ феврале девятиклассников ждет устный экзамен по русскому языку - 18:22 В феврале девятиклассников ждет устный экзамен по русскому языкуШарапова проиграла в четвертьфинале Roland Garros - 18:21 Шарапова проиграла в четвертьфинале Roland GarrosСиноптик предупредил об ухудшении погоды в Украине - 18:08 Синоптик предупредил об ухудшении погоды в УкраинеМайя Донцова считает, что не следует прерывать беременность из-за трудностей в жизни - 17:56 Майя Донцова считает, что не следует прерывать беременность из-за трудностей в жизниАртур и Сэмюэл Чатто: знакомимся с привлекательными и холостыми братьями принцев Уильяма и Гарри - 17:36 Артур и Сэмюэл Чатто: знакомимся с привлекательными и холостыми братьями принцев Уильяма и ГарриРФ запретила въезд "русофобски настроенным" политикам из Эстонии - 17:35 РФ запретила въезд Почти 400 торговых центров закрыли после проверок МЧС - 17:28 Почти 400 торговых центров закрыли после проверок МЧСЦБ назвал главные причины проблем «Открытия» и «Росгосстраха» - 17:28 ЦБ назвал главные причины проблем «Открытия» и «Росгосстраха»Экспертиза СК подтвердила халатность бывшего руководства МЧС Кузбасса - 17:28 Экспертиза СК подтвердила халатность бывшего руководства МЧС КузбассаДвух полицейских в Уфе осудили за избиение задержанного - 17:27 Двух полицейских в Уфе осудили за избиение задержанногоРогозин пообещал точечные изменения в руководстве «Роскосмоса» - 17:27 Рогозин пообещал точечные изменения в руководстве «Роскосмоса»
Последние новости
Стерлигов пообещал расселить Москву при его избрании мэром - 19:35 Стерлигов пообещал расселить Москву при его избрании мэром Пассажиры «Саратовских авиалиний» получили 134 млн рублей за возврат билетов - 19:35 Пассажиры «Саратовских авиалиний» получили 134 млн рублей за возврат билетов Деньги и золото в деле полковника Захарченко перестали быть вещдоками - 19:35 Деньги и золото в деле полковника Захарченко перестали быть вещдоками ФАС отказалась отдавать полномочия по регулированию тарифов - 19:35 ФАС отказалась отдавать полномочия по регулированию тарифов «Зеленые» выдвинули космонавта на пост мэра Москвы - 19:34 «Зеленые» выдвинули космонавта на пост мэра Москвы Диего Марадона лег на операцию - 19:34 Диего Марадона лег на операцию Порошенко и Трюдо обсудили введение миротворцев на Донбасс - 19:22 Порошенко и Трюдо обсудили введение миротворцев на Донбасс Саперы ЮВО в ходе учения в Ставропольском крае отразил нападение условных диверсантов во время - 19:07 Саперы ЮВО в ходе учения в Ставропольском крае отразил нападение условных диверсантов во время разминирования железнодорожного полотна Сможет ли «кофейный король» бросить вызов Трампу? - 19:00 Сможет ли «кофейный король» бросить вызов Трампу? Свадебным подарком принцу Гарри и Меган Маркл от королевы Елизаветы II стал особняк в графстве - 19:00 Свадебным подарком принцу Гарри и Меган Маркл от королевы Елизаветы II стал особняк в графстве Норфолк «На это нельзя смотреть безразлично»: сказал Патриарх Кирилл, узнав о странных пристрастиях - 18:56 «На это нельзя смотреть безразлично»: сказал Патриарх Кирилл, узнав о странных пристрастиях российских спортсменов Израильская футбольная ассоциация пожалуется в ФИФА на федерацию Палестины - 18:36 Израильская футбольная ассоциация пожалуется в ФИФА на федерацию Палестины Ким Кардашьян раскритиковали за награду CFDA - 18:28 Ким Кардашьян раскритиковали за награду CFDA
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"