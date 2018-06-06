В Нью-Йорке найдена мертвой дизайнер Кейт Спейд

В Нью-Йорке была найдена мертвой известная дизайнер Кейт Спейд.

Как сообщают ряд американских и британских СМИ, тело женщины обнаружила в ее квартире на Парк-авеню одна из уборщиц.

В полиции рассказали, что 55-летняя Спейд оставила прощальную записку, из-за чего предполагается, что она покончила с собой.

Дизайнер была замужем за Эндрю Спейдом — братом американского актера Дэвида Спейда. У нее осталась 13-летняя дочь Фрэнсис.

Спейд основала свой бренд Kate Spade New York в 1993 году вместе с мужем. Ее компания специализировалась на производстве женских сумок, одежды и аксессуаров. Первый бутик марки открылся в 1996 году, тогда как 2004 году бренд начал выпуск товаров для дома.

В 2016 году Спейд запустила линию люксовой обуви и сумок Frances Valentine. В 2017 году доход бренда составил 2,4 миллиона долларов