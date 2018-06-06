Трагедия произошла вчера, 5 июня, на перекрестке проспектов Оболонский и Степана Бандеры. Маршрутный автобус сбил женщину на пешеходном переходе и протащил ее несколько метров. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Вследствие полученных травм женщина умерла на месте. По словам водителя, он не заметил пешехода в момент поворота.

На данный момент проводятся следственные мероприятия для установления обстоятельств происшествия.

Сервис videoprobki выложил на своем You Tube-канале видео смертельного ДТП. На записи хорошо видно, что женщина вышла на проезжую часть до того, как водитель начал поворачивать.

Embedded video for Видео. В Киеве маршрутка насмерть сбила женщину.

Видео: