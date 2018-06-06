Владимир Гройсман ушел из команды Петра Порошенко, - политолог

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и президент Петр Порошенко окончательно побили горшки. Такое мнение высказал политолог Вячеслав Потапенко в эфире телеканала NewsOne.«Гройсман уже больше двух лет работает премьер-министром. Для Украины это большой срок, только Азаров и Пустовойтенко больше него занимали этот пост», — напомнил политолог.По его мнению, политический вес премьер-министра Владимира Гройсмана растет. Поэтому он и позволяет себе такие демарши как участие в съездах партии «Народного фронта», конкурента президентской партии БПП, громкое заявление об отставке по политическим мотивам.«У него низкий антирейтинг, Гройсман очень осторожен в своих высказываниях. Поэтому у него большие шансы успешного участия в парламентских и даже президентских выборах», — сказал Потапенко.О том, что политические пути Владимира Гройсмана и Петра Порошенко разошлись, свидетельствуют и заявления от представителей БПП, говорящие, что премьер занимается не своим делом. Так, представитель президента в Раде Ирина Луценко заявила, что правительству следует делать заявления в рамках своих полномочий.