Украинские военные продвинулись вперед на 800 м. Оккупированный Донецк стал еще ближе. До него — 4,5 км. До ближайших позиций боевиков всего лишь 300 м. Об этом рассказали сами военнослужащие в интервью украинскому «Каналу 24»

Бойцы 30-й ОМБр приступили к осуществлению плана тихого продвижения, предложенного взводным командиром, еще зимой. Сооружали укрепления под носом противника, оставаясь незамеченными в течение целых трех недель. За это время было проделано около 70% инженерных работ первой очереди.

Кроме того, что освободили почти километр украинской земли, военные заняли более выгодную позицию. Теперь перемещения боевиков контролируются почти полностью.

А оккупированный Донецк теперь не только виден, но и слышен. Музыку и праздничные фейерверки наши солдаты слушали в окопах.

Embedded video for ВСУ снова продвинулись вперед. До Донецка — 4,5 км

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