Был ранен, но не покинул место боя. История бойца ВСУ

Сегодня в Facebook на официальной странице 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины появилась публикация о Дмитрии Коновалове, который получил боевое ранение под Авдеевкой.

«Сгоряча Дмитрий не сразу понял, что ранен. Чувствовал только, как что-то печет в руке. Пуля попала в конечность военнослужащего (в правую руку). Не оставив товарища, он продолжал вести огонь … стрелял сколько мог … не отступал … держался до конца … далее госпитализация», — говорится в публикации.

Сейчас Дмитрий проходит лечение в госпитале в Харькове. Ему желают скорейшего выздоровления сослуживцы, родственники и просто добрые люди.

«Здоровья крепкого и выздоровления, ты сильный и отважный». «Боже, такой еще ребенок!!! А уже ГЕРОЙ!!! Выздоравливай, сынок!!! Горжусь нашими МУЖЧИНАМИ!!!»

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