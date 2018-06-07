Диетологи назвали овощ, который способен снизить уровень холестерина

Диетологи советуют употреблять баклажан, поскольку этот овощ может снизить уровень холестерина в организме. Так как в баклажане содержится много балластных веществ.

Эти вещества хорошо выводят холестерин, поскольку организм их не усваивает и они не всасываются в организм.

Такжеи известно, что баклажаны полезно употреблять при сердечно-сосудистой недостаточности, ишемической болезни сердца, атеросклерозе и малокровии.

Баклажан способен нормализовать работу кишечника, он предотвращает развитие гнилостных процессов и способствует уменьшению веса.