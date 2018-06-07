Эксперты объяснили, из-за чего летом может появиться бессонница

Летом, а особенно в очень жаркую погоду, бессонница настигает многих людей. В итоге они не высыпаются и если им удается поспать 3–5 часов за ночь, то можно считать, что им повезло.
Возможные причины бессонницы летом:
— обезвоживание;
— алкогольный напиток, употребленный в вечернее время.
— жирный и калорийный ужин;
— нервное перенапряжение;
— недостаток кислорода;
Вечерняя прогулка перед сном в миг избавляет от бессонницы, так как в кровь попадает достаточное количество кислорода, мышцы тонизируются, а это способствует ощущению усталости и желанию поскорее лечь спать.
Способы избавления от бессонницы:
— съесть на ужин что-то с триптофаном — веществом, способствующим повышению производства гормона сна — молоко, йогурт, кефир, ряженка, банан;
— проветрить комнату перед сном;
— выключить все гаджеты и электронику, а также приглушить свет.
— можно сделать в спальне влажную уборку;
— охладить воздух в жилище с помощью кондиционера или же открытого окна, на которое нужно развесить мокрую марлю;
— принять теплый душ;