Эксперты объяснили, из-за чего летом может появиться бессонница

Летом, а особенно в очень жаркую погоду, бессонница настигает многих людей. В итоге они не высыпаются и если им удается поспать 3–5 часов за ночь, то можно считать, что им повезло.

Возможные причины бессонницы летом:

— обезвоживание;

— алкогольный напиток, употребленный в вечернее время.

— жирный и калорийный ужин;

— нервное перенапряжение;

— недостаток кислорода;

Вечерняя прогулка перед сном в миг избавляет от бессонницы, так как в кровь попадает достаточное количество кислорода, мышцы тонизируются, а это способствует ощущению усталости и желанию поскорее лечь спать.

Способы избавления от бессонницы:

— съесть на ужин что-то с триптофаном — веществом, способствующим повышению производства гормона сна — молоко, йогурт, кефир, ряженка, банан;

— проветрить комнату перед сном;

— выключить все гаджеты и электронику, а также приглушить свет.

— можно сделать в спальне влажную уборку;

— охладить воздух в жилище с помощью кондиционера или же открытого окна, на которое нужно развесить мокрую марлю;

— принять теплый душ;