Это был жесткий сигнал в адрес США: эксперт расшифровал слова Путина по Донбассу

Директор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НТВ прокомментировал слова российского лидера Владимира Путина, сказанные в ходе «Прямой линии» касательно Донбасса.

Эксперт считает, что предупреждение президента РФ о последствиях военных провокаций Украины, которые могут последовать в ходе проведения ЧМ-2018, было адресовано не только Киеву, но и США.

Во время «Прямой линии» Владимир Путин ответил на вопрос писателя и майора ВС ДНР Захара Прилепина о вероятных провокациях ВСУ в Донбассе накануне и во время чемпионата мира по футболу, который вскоре состоится в России. Отвечая на вопрос, глава государства предупредил, что в случае провокаций Киев ожидают «тяжелые последствия для всей украинской государственности» и выразил надежду, что этого не случится.

«Путин ответил абсолютно жестко и четко. Реконструирую его ответ: если вы попробуете это предпринять, то нынешнему украинскому режиму придет конец. (..) Речь идет о крахе украинской государственности в том виде, в котором она существует. Очевидно, армии ДНР и ЛНР перейдут в наступление, нанесут поражение ВСУ и освободят значительную часть территории Украины от действующего режима», - сказал политолог.

Марков напомнил, что «отдавать приказы ВСУ является прероготивой не Порошенко, а его кураторов в Вашингтоне». Поэтому сигнал Путина касается в первую очередь США, считает эксперт.

«Полагаю, в США воспримут данные факты и поймут, что если они попытаются сорвать ЧМ с помощью войны, то потеряют свой марионеточный режим на Украине», - резюмировал политолог.