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Это победа Путина: в Киеве сделали резонансное заявление по Крыму и Донбассу


Добавлено: 07 июн 2018 в 07:49, Категория: Политика
Это победа Путина: в Киеве сделали резонансное заявление по Крыму и Донбассу

Депутат Верховной рады Виктор Балога заявил о том, что российский президент Владимир Путин фактически победил в вопросах Крыма и Донбасса.

Со слов украинского парламентария, Европа окончательно устала от Украины и намерена решить проблему Донбасса на условиях Москвы, о чем свидетельствуют последние визиты европейских лидеров в Россию.

Виктор Балога считает, что украинские власти утомили лидирующие государства ЕС своей внутренней и внешней политикой, а также прогрессирующим кризисом во всех областях. Разрастающаяся коррупция, отсутствие реформирования экономики, а также отсутствие условий для ведения бизнеса, которые в Киеве обещали со времен Майдана, привели к тому, что европейцы окончательно разочаровались в Украине.

В итоге уставшая от Украины Европа стремительно активизировала связи с Россией, на что указывают визиты лидеров Германии и Франции, состоявшиеся в мае с интервалом в несколько дней. Балога констатировал, что президент РФ Владимир Путин «имел терпение и поддерживал контакты» с европейскими лидерами, которые готовы принять сторону России по ключевым вопросам, касающимся Донбасса.

Нардеп уверен, что в нынешних условиях Европа будет и дальше «выносить за скобки» вопрос Крыма, который постоянно поднимают на Украине. Конфликт в Донбассе, в котором Москва настаивает на реализации Минска-2 и учете позиции ДНР и ЛНР, очевидно, будет решен «на условиях России», которые примут Париж и Берлин, считает Балога.


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Добавлено: 07 июн 2018 в 07:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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