Депутат Верховной рады Виктор Балога заявил о том, что российский президент Владимир Путин фактически победил в вопросах Крыма и Донбасса.

Со слов украинского парламентария, Европа окончательно устала от Украины и намерена решить проблему Донбасса на условиях Москвы, о чем свидетельствуют последние визиты европейских лидеров в Россию.

Виктор Балога считает, что украинские власти утомили лидирующие государства ЕС своей внутренней и внешней политикой, а также прогрессирующим кризисом во всех областях. Разрастающаяся коррупция, отсутствие реформирования экономики, а также отсутствие условий для ведения бизнеса, которые в Киеве обещали со времен Майдана, привели к тому, что европейцы окончательно разочаровались в Украине.

В итоге уставшая от Украины Европа стремительно активизировала связи с Россией, на что указывают визиты лидеров Германии и Франции, состоявшиеся в мае с интервалом в несколько дней. Балога констатировал, что президент РФ Владимир Путин «имел терпение и поддерживал контакты» с европейскими лидерами, которые готовы принять сторону России по ключевым вопросам, касающимся Донбасса.

Нардеп уверен, что в нынешних условиях Европа будет и дальше «выносить за скобки» вопрос Крыма, который постоянно поднимают на Украине. Конфликт в Донбассе, в котором Москва настаивает на реализации Минска-2 и учете позиции ДНР и ЛНР, очевидно, будет решен «на условиях России», которые примут Париж и Берлин, считает Балога.