Губернатор Томской области первым «получил по шапке» от Путина после вопроса многодетной мамы

Одной из первых на прямую линию с Владимиром Путиным обратилась жительница Томска, мама троих детей.

Женщина интересовалась программой выделения участков многодетным семьям, которая в их регионе «не очень-то работает».

По её словам, она встала в очередь на участок в 2010 году, тогда её личному делу был присвоен 735-й номер в списке. На сегодняшний момент она «отстояла» уже половину, однако сколько ещё ей придётся ждать неизвестно.

Женщина отметила, что в администрации отказались рассмотреть её вопрос в отдельном порядке, так как согласно региональному указу, те, кто имеет меньше четырёх детей, должны «отстоять очередь по полной».

Владимир Путин, выслушав обратившуюся жительницу Томска, сразу же попросил соединить его с губернатором Томской области Сергеем Анатольевичем Жвачкиным.

Губернатор после приветствия сразу же стал оправдывать чиновников, которые, по его словам, «не всегда до конца всё понимают и могут объяснить». Кроме этого, он пообещал президенту лично встретиться «с ней», и потом отчитаться перед главой государства.

Путин не перебивал, но ответ его был жёстким.

Губернатор Жвачкин молча выслушал все замечания Путина. После этого ведущий принял следующий вопрос.