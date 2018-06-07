Известный музыкант рассказал о своем участии в президентских выборах в Украине

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, вернувшийся на Украину из США, прокомментировал слухи о своем участии в президентских выборах в Украине.«Просто, чтобы закрыть тему. Меня все время спрашивают относительно моего присутствия в политических рейтингах, президентские амбиции, желание или нежелание баллотироваться на выборах. А история в том, что, что бы я вам не ответил, вы все равно не поверите», — заявил певец в интервью журналу Elle.По его словам, в США он разбирал особенности сегодняшней ситуации в Украине, и размышлял над тем, почему нельзя переносить иностранный опыт на украинские реалии.Вакарчук ранее заявлял, что украинские политики, узурпировавшие власть, виноваты в том, что он появился в рейтингах. Пока неизвестно, собирается ли певец баллотироваться в президенты, однако, судя по рейтингам, он весьма популярен.Он также отмечал, что у него нет политических амбиций, однако он не может стоять в стороне от событий в Украине.