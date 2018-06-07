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Известный музыкант рассказал о своем участии в президентских выборах в Украине


Добавлено: 07 июн 2018 в 01:08, Категория: Политика
Известный музыкант рассказал о своем участии в президентских выборах в Украине
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, вернувшийся на Украину из США, прокомментировал слухи о своем участии в президентских выборах в Украине.

«Просто, чтобы закрыть тему. Меня все время спрашивают относительно моего присутствия в политических рейтингах, президентские амбиции, желание или нежелание баллотироваться на выборах. А история в том, что, что бы я вам не ответил, вы все равно не поверите», — заявил певец в интервью журналу Elle.

По его словам, в США он разбирал особенности сегодняшней ситуации в Украине, и размышлял над тем, почему нельзя переносить иностранный опыт на украинские реалии.
Вакарчук ранее заявлял, что украинские политики, узурпировавшие власть, виноваты в том, что он появился в рейтингах. Пока неизвестно, собирается ли певец баллотироваться в президенты, однако, судя по рейтингам, он весьма популярен.
Он также отмечал, что у него нет политических амбиций, однако он не может стоять в стороне от событий в Украине.

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Вакарчук прокомментировал свое участие в президентских выборах
Добавлено: 07 июн 2018 в 01:08, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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