Ким Чен Ын опасается покушения на свою жизнь во время саммита в Сингапуре

Вождь Северной Кореи Ким Чен Ын боится быть убитым в ходе корейско-американского саммита, который скоро пройдет в Сингапуре. Соответствующие сведения появились в распоряжении у издания The Business Insider.Согласно инсайдерским данным, которыми с изданием поделились сразу несколько источников, Ким Чен Ын полагает, что на него может быть совершено покушение еще по дороге на саммит. А если лидера КНДР и не убьют по дороге в Сингапур, то точно убьют уже непосредственно там — так считает сам лидер.Опасения подогреваются тем фактом, что брат Ким Чен Ына — Ким Чен Нам, был убит, когда выбрался за пределы КНДР. Ким Чен Нама, напомним, убили в малазийском аэропорту."Соединенные Штаты Америки, как уверены в высшем руководстве Северной Кореи, придерживаются агрессивной политики, поэтому попытаются сменить северокорейский режим при помощи убийства вождя", — пишут аналитики.Саммит лидеров США и КНДР, напомним, запланирован на двенадцатое июня. Мероприятие пройдет на сингапурском острове Сентоса. Однако полной уверенности в том, что саммит состоится, нет ни у одной из сторон — слишком уж значительные сложности присутствуют в его организации.