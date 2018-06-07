Марков прокомментировал жизнь Бабченко: очень поразило одно противоречие

"Убийство" журналиста Аркадия Бабченко, которое обернулось громким политическим скандалом, до сих пор тревожит сообщество.

Известный российский политолог Сергей Марков обратил внимание на одно обстоятельство в жизни журналиста. Эксперт отметил, что Бабченко в антироссийском запале жестко комментировал гибель "Доктора Лизы" и артистов ансамбля имени Александрова в авиакатастрофе над Черным морем, при этом имея 6 приемных детей с задержкой развития.

Марков пишет, что сначала это показалось вопиющим противоречием, однако оказалось, что логика права и человек не будет ангелом в одном, если он негодяй в другом. В реальности, отметил политолог, Бабченко имеет к детям лишь номинальное отношение, их взяла его мать, вот она святая, а с сыном не повезло.