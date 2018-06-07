Петр Порошенко настаивает на срочном принятии закона об Антикоррупционном суде

Президент Украины заявил, что доработанный закон о Высшем Антикоррупционном суде соответствует всем требованиям Конституции Украины и международных партнеров.Петр Порошенко настаивает на том, что Верховная Рада должна проголосовать за законопроект уже сегодня, 7 июня.Об этом глава государства рассказал во время выступления в парламенте.Порошенко напомнил, что принимаемый закон важен в первую очередь для государства. а не международных партнеров.“Хотел бы отдельно подчеркнуть, мы его принимаем не для МВФ, как некоторые могут подумать, не для Венецианской комиссии, не для Совета Европы, не для ЕС или США. Наша с вами мотивация - мы его принимаем для Украины, чтобы обеспечить эффективную, прозрачную борьбу с коррупцией”, - подчеркнул гарант Конституции.