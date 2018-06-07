Петр Порошенко выступил с обращением к депутатам Верховной Рады и Кабинету Министров

Президент Украины Петр Порошенко призвал начать финансирование новой структуры. «Я хочу обратиться к правительству и министерству финансов для того, чтобы открыть финансирование создания антикоррупционного суда», — сказал гарант Конституции.Он также призвал международные организации предложить высшей квалификационной комиссии судей кандидатов в Совет экспертов по формированию суда.По мнению Порошенко, принятие закона об Антикоррупционом суде является победой Украины, его личной победой, а также победой парламента и правительства.«Хочу по-человечески поблагодарить за очень хороший подарок на четвертую годовщину моего президентства», — заявил Порошенко.