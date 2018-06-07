Прямая линия с Путиным 2018: Главное

Показать меню
Актуально
Польские эксперты нашли следы взрыва на Ту-154 Качиньского - 20:00 Польские эксперты нашли следы взрыва на Ту-154 Качиньского Явлинский убедил Якубовича пропустить Митрохина в мэры Москвы - 20:01 Явлинский убедил Якубовича пропустить Митрохина в мэры Москвы В Думе завернули законопроект о запрете рекламы секс-услуг - 20:01 В Думе завернули законопроект о запрете рекламы секс-услуг Путин провел переговоры с президентом Австрии - 20:01 Путин провел переговоры с президентом Австрии Глава PR-агентства подал на Дудя в суд за пропаганду наркотиков - 20:02 Глава PR-агентства подал на Дудя в суд за пропаганду наркотиков Полиция восстановила передвижения Скрипалей в день отравления - 20:02 Полиция восстановила передвижения Скрипалей в день отравления СМИ сообщили о смерти американского дизайнера Кейт Спейд - 20:22 СМИ сообщили о смерти американского дизайнера Кейт Спейд На лыжной базе спортцентра г. Екатеринбург ЦСКА/Самара прошел первый этап - 20:42 На лыжной базе спортцентра г. Екатеринбург ЦСКА/Самара прошел первый этап Кадетских игр среди обучающихся довузовских образовательных организаций МО РФ Экс-президент Бразилии опроверг, что Рио получил право на проведение ОИ за - 20:49 Экс-президент Бразилии опроверг, что Рио получил право на проведение ОИ за взятки Грабеж бензина: в Госдуме назвали причину сильного роста цен на топливо - 20:50 Грабеж бензина: в Госдуме назвали причину сильного роста цен на топливо Помпео создал группу по расследованию инцидентов со слухом у американских - 21:07 Помпео создал группу по расследованию инцидентов со слухом у американских дипломатов Нехватка специалистов мешает проведению реформ в Украине - 21:08 Нехватка специалистов мешает проведению реформ в Украине Украинец пытался угнать маршрутку с пассажирами - 21:30 Украинец пытался угнать маршрутку с пассажирами Подготовка в ДОСААФ России будет учитываться призывными комиссиями при - 22:05 Подготовка в ДОСААФ России будет учитываться призывными комиссиями при определении вида и рода войск Вооруженных сил РФ при прохождении воинской службы В Запорожье на троллейбус упало дерево, двое пострадавших - 22:07 В Запорожье на троллейбус упало дерево, двое пострадавших
» » Прямая линия с Путиным 2018: Главное

Прямая линия с Путиным 2018: Главное


Добавлено: 07 июн 2018 в 17:22, Категория: Политика
Прямая линия с Путиным 2018: Главное

В четверг, 7 июня, состоялась очередная «Прямая линия» с Владимиром Путиным. Накануне эфира президенту поступило около двух миллионов обращений, жалоб и просьб. Во время трансляции это количество, естественно, только росло.
 
Хотя Владимир Путин отвечал на вопросы граждан в рамках «Прямой линии» уже в шестнадцатый раз, в этом году ее формат изменился. В студии, откуда президент выходил на связь со страной, впервые за десять лет не было зрителей. Вместо этого висели большие интерактивные экраны, на которые и выводились обращения граждан.
 
Кроме того, к «Прямой линии» подключили и высших руководителей страны, (которым, как пояснил президент, он заранее посоветовал в этот день не покидать свои кабинеты). И переадресовывали им непосредственные вопросы граждан, находящиеся в их компетенции, сообщает Свободная Пресса.
 
Еще до эфира политологи предположили, что если обычно общение с главой государства в таком формате представляет собой своеобразный сеанс общественной психотерапии, то на сей раз это будет еще и показательная «порка» провинившихся представителей властей, которая должна удовлетворить россиян. Тем более, что времени для этого отводилось достаточно.
 
Во время «Прямых линий» россияне традиционно обращаются к президенту по социально-экономическим проблемам, вопросам ЖКХ, бедности, здравоохранения, внутренней и внешней политики. И этот год не стал исключением. Самыми распространенными на сайте «Прямой линии» оказались вопросы о растущих ценах на бензин, потенциальном повышении пенсионного возраста, тарифах ЖКХ, долевом строительстве, борьбе с бедностью, налогах, назначении губернаторов. Поднимались также темы мусорных полигонов, чемпионата мира по футболу, западных санкций. И еще: в ходе общения с президентом граждане и на сей раз предпочли решать свои частные, бытовые или общественные, но конкретные вопросы, а не просто беседовать о политике.
 
Как пояснили ведущие передачи до начала «Прямой линии», им не хотелось бы превращать мероприятие в «книгу жалоб». И это, вроде бы, удалось.
 
Итак, о чем же Путин счел нужным рассказать стране?
 

Об экономическом росте


 
Первым вопросом от ведущих Андрея Кондрашева и Кирилла Клейменова символично стал вопрос о том, какая сейчас полоса у России — черная или белая? Ровно о том же самом президента в этом же формате спрашивали и два года назад. Тогда он ответил, что полоса -серая. Сейчас, по словам Путина, мы движемся «в сторону устойчивого белого цвета». Хотя добавил, что нигде не бывает полной белизны, даже в Арктике.
 
Далее президент начал приводить цифры в поддержку своего тезиса. По его словам, мы вышли на устойчивую траекторию роста экономики. Это и показатели исторического минимума по инфляции, и положительное сальдо торгового баланса (115 миллиардов рублей). Вырос экспорт сельскохозяйственной продукции, который превысил даже традиционно успешный у Москвы экспорт вооружений.
 
Путин отметил, что в России продолжает расти продолжительность жизни, а также зарплаты и реальные доходы населения, которые по некоторым подсчетам, увеличились на 3,8%. Все это создает предпосылки для дальнейшего устойчивого роста экономики
 
Словом, президент считает, что страна движется в правильном направлении.
 

О новом правительстве


 
Глава государства признал, что вокруг нового правительства в обществе ведутся бурные дискуссии, «и это хорошо». Но, по его словам, состав Кабмина готовился на протяжении полутора лет. Если полностью «зачистить» состав правительства, страна потеряла бы минимум два года, чтобы выстроить новую повестку.
 
«У нас нет этих двух лет, — сказал президент. — Это хорошо подготовленные люди, зарекомендовавшие себя на больших участках работы. Необходимо было оставить тех, кто готовил решения по прорывному развитию, чтобы персонифицировать ответственность. Думаю, у нас оптимальный состав правительства».
 
Персонифицированная ответственность вообще стала важным тезисом в выступлении президента. Он не раз подчеркивал, что нести ее будут все чиновники и руководители.
 

О финансовом обеспечении «майских» указов


 
На ближайшие шесть лет для реализации социальных задач необходимо дополнительно 8 триллионов рублей. И Путину уже понятно, откуда их взять. Это рост экономики, более эффективное использование имеющихся ресурсов, настройка макроэкономических планов и налоговой политики. В ближайшее время правительство должно с этим определиться. При этом ключевая задача — обеспечение стабильности экономики на ближайшие шесть лет.
 

О налогах


 
Новшества будут запланированы уже на осень. Дифференцированная шкала налогообложения вводиться не будет, так как она признана неэффективной. Она приведет только к укрывательству налогов со стороны более состоятельных граждан.
 
Зато правительство отказалось от идеи ввести налог с продаж, так как это приведет к росту инфляции, а задача властей — уменьшить бедность в два раза.
 

О ценах на бензин


 
По словам президента, то, что сейчас происходит на этом рынке — «недопустимо и неправильно». Это «результат неточного регулирования в сфере энергоресурсов», которое привело к стимулированию вывоза за границу сырой нефти.
 
Ранее правительством был произведен пересмотр налоговых мер по наполнению бюджета. Но цены на нефть на мировом рынке поднялись. После этого наши компании стали считать, что, направляя нефть на НПЗ, они недополучают выгоду, которую могли бы получить от экспорта. И закладывают «компенсацию» в цену.
 
Но правительство уже приняло ряд решений, которые должны исправить проблему. Будут снижены акцизы, отложено дальнейшее их повышение.
 
О мерах по борьбе с ростом цен на горючее отчитались сразу два чиновника высшего уровня — министр энергетики Александр Новак и вице-премьер Дмитрий Козак. Они рапортовали, что ситуация стабилизировалась, цены расти перестали.
 
Если компании не будут выполнять договоренности, в Госдуму будет внесен законопроект, который обеспечит равновесие внутренних и внешних цен на нефть и нефтепродукты. Он даст возможность правительству вводить экспортную пошлину на моторное топливо и приравнять ее к экспортной пошлине на нефть.
 

О внешней политике


 
Постоянные обвинения в адрес нашей страны Владимир Путин назвал способом сдерживания России, как и пресловутые санкции. «Они видят в России угрозу, видят, что она становится для них конкурентом. Это ошибочная политика. Нужно не сдерживать кого бы то ни было, а наладить конструктивное взаимодействие, и тогда общий эффект будет позитивным», — сказал Владимир Путин.
 
Владимир Путин не стал называть конкретных сроков, когда закончится этот период деградации отношений с Западом, но сказал, что произойдет это того, когда наши партнеры убедятся, что их меры контрпродуктивны и им придется считаться с интересами РФ.
 
В то же время, Путин обнадежил россиян: Третьей мировой войны он не ждет. Президент процитировал Альберта Эйнштейна, который сказал: «Я не знаю, какими средствами будет вестись Третья мировая, но Четвертая будет вестись с помощью камней и палок». Путин подчеркнул, что давно назрела необходимость выработать адекватную сегодняшнему дню систему международной безопасности.
 

Об экстремизме


 
Вопрос президенту удалось задать и главному редактору сайта «Свободная пресса» Сергею Шаргунову. Он рассказал, что Россия всегда была страной свободомыслия, для которой очень важна острота полемики. Однако в последнее время стало поступать много сигналов, особенно из провинции, что и власти, и судебные органы ищут экстремизм повсюду, даже там, где его нет — в постах в соцсетях, в комментариях. Например, в одном случае молодых патриотичных ребят решили осудить за создание группы в соцсетях по проведению референдума об ответственности для власти.
 
«Я с вами согласен, — ответил Владимир Путин. — Если речь идет о распространении информации экстремистской, то, как и в других сферах, должны применяться общие правила. Но нужно определиться с самими понятиями, что это такое. Не нужно доводить все до маразма и абсурда».
 
По словам президента, необходимо бороться с такими явлениями, как пропаганда фашизма или суицида среди молодежи. Однако необходимо уточнить понятия и определения, что считать «экстремизмом». Президент пообещал, что в этом направлении будет проведена работа и предложил привлечь к ней Верховный суд, другие организации.
 
«Давайте вместе проанализируем, что происходит. Нужно построить заслон экстремизму — кто же будет спросить, что нужно поставить заслон пропаганде суицида или фашистских идей. Но нужно определиться с понятиями, привлечь Верховный суд. Я уверен, что и в правоохранительных органах, и в судебной системе, что нужно сосредоточить внимание на этих проблемах», — сказал президент.
 

О Донбассе


 
Задал свой вопрос президенту и еще один представитель «Свободной прессы» — ее шеф-редактор Захар Прилепин. Писатель, замкомбата спецназа ДНР сообщил, что в Донбассе опасаются, что украинские войска начнут наступление во время проведения чемпионата мира по футболу в России.
 
«Не думаю, что это случится, — ответил президент. — Если это произойдет, это будет иметь тяжелые последствия для украинской государственности в целом».
 
Президент убежден, что запугать население ДНР и ЛНР не удастся, но добавил, что сложившаяся ситуация свидетельствует о том, что действующее украинское руководство не в состоянии решить эту проблему. «Как можно считать эту территорию своей и организовывать блокаду, проводить обстрелы в результате которых страдают мирные граждане? Зачем это делать, когда нужно просто идти по пути реализации Минских соглашений», — риторически спросил президент.
 
Путин предположил, что ситуация усугубляется по мере того, как Украина вступает в новый внутриполитический избирательный цикл. Они не хотят решать проблему непризнанных республик, так как им не нужны избиратели с эти территорий, которые никогда за них не проголосуют.
 
«Посмотрим как будет развиваться эта ситуация, мы сделаем все чтобы она была разрешена в рамках Минского процесса и Минских договоренностей», — подытожил президент.
 

О повышении пенсионного возраста


 
На волнующий многих вопрос о повышении пенсионного возраста президент ответил неопределенно, не подтвердив, но и не опровергнув намерение пойти на эту меру. «Что касается пенсионного возраста, вы знаете, что я относился и отношусь к этому в высшей степени осторожно и аккуратно», — ответил президент, продолжив говорить о том, что одна из основных задач государства сейчас — это повышение доходов пенсионеров и снижение количества людей, живущих за чертой бедности. В итоге Владимир Путин посоветовал дождаться мер, которые разработает правительство, и только после этого обсуждать этот вопрос.
 

О либерализации получения гражданства


 
Беженцы из Донбасса, проживающие в Батайске, подняли вопрос об упрощении порядка обретения ими российского гражданства.
 
Владимир Путин назвал происходящее в Донбассе «трагедией украинского народа ЛНР, ДНР и наших соотечественников». Далее он сказал: ««Я всегда относился к Украине, как к братской стране. Считаю украинцев и русских практически одним народом. У нас общее прошлое и, уверен, несмотря на все трагедии сегодняшнего дня — общее будущее». А затем добавил, что ему неловко слышать, что до сих пор где-то в России существуют проблемы с трудоустройством.
 
Глава государства заявил о необходимости пойти по пути либерализации всего, что связано со сферой приобретения российского гражданства. «Это имеет и гуманитарное, и экономическое измерение в связи со сложной демографической ситуацией в России», — отметил Владимир Путин, сообщив, что число женщин детородного возраста к 2032 сократится на четверть, а это угроза экономического роста.
 
По словам президента, одно из немногих средств решения этой проблемы для России — привлечение соотечественников. Речь, прежде всего, идет о людях, вне зависимости от национальности и религиозной принадлежности, кровно связанных с русским миром, владеющих русским языком.

Материалы по теме:

Почти 700 тысяч вопросов поступило к «прямой линии» с Путиным
«Прямая линия» с Путиным пройдет без участия зрителей
Прямая линия с Владимиром Путиным — СМИ сообщили дату трансляции
Граждане России записали свои вопросы к Путину
Добавлено: 07 июн 2018 в 17:22, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Мария Шарапова: мысленно я готова к травяному сезону

Мария Шарапова: мысленно я готова к травяному сезону

Помпео: США противостоят тирании, как и в годы Второй мировой

Помпео: США противостоят тирании, как и в годы Второй мировой

«Уникальный по своей значимости проект»: Левин о новых томах «Православной энциклопедии»

«Уникальный по своей значимости проект»: Левин о новых томах «Православной энциклопедии»

3-я Краснознаменная мотострелковая дивизия ЗВО отметила 75-летие со дня образования

3-я Краснознаменная мотострелковая дивизия ЗВО отметила 75-летие со дня образования

Новости России
еще новости
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

Госдума предложила отменить врачебную тайну для подростков старше 15 лет

Госдума предложила отменить врачебную тайну для подростков старше 15 лет

Роспотребнадзор запретил купаться в водоемах Петербурга

Роспотребнадзор запретил купаться в водоемах Петербурга

Путин заявил, что мог бы стать адвокатом, если бы не пошел в политику

Путин заявил, что мог бы стать адвокатом, если бы не пошел в политику

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Мила Кунис о беременности и киноиндустрии: «Я научилась говорить «нет»

Мила Кунис о беременности и киноиндустрии: «Я научилась говорить «нет»

Как проводят время Амаль и Джордж Клуни на Сардинии?

Как проводят время Амаль и Джордж Клуни на Сардинии?

Дочь Эминема об отце: «Мы очень близки»

Дочь Эминема об отце: «Мы очень близки»

Новый образ Тейлор Свифт в клипе «Babe»

Новый образ Тейлор Свифт в клипе «Babe»

Новости политики
еще новости
Владимир Гройсман прокомментировал принятие закона об Антикоррупционном суде

Владимир Гройсман прокомментировал принятие закона об Антикоррупционном суде

Это был жесткий сигнал в адрес США: эксперт расшифровал слова Путина по Донбассу

Это был жесткий сигнал в адрес США: эксперт расшифровал слова Путина по Донбассу

Петр Порошенко выступил с обращением к депутатам Верховной Рады и Кабинету Министров

Петр Порошенко выступил с обращением к депутатам Верховной Рады и Кабинету Министров

Прямая линия с Путиным 2018: Главное

Прямая линия с Путиным 2018: Главное

Новости экономики
еще новости
США теряют влияние в пользу России: Вашингтон принял удар, откуда не ждал

США теряют влияние в пользу России: Вашингтон принял удар, откуда не ждал

Открытие новых станций и ремонт старых: как преобразится киевское метро

Открытие новых станций и ремонт старых: как преобразится киевское метро

Украина может остаться без финансовой помощи от МВФ

Украина может остаться без финансовой помощи от МВФ

В Бильдербергском клубе снова обошлись без россиян

В Бильдербергском клубе снова обошлись без россиян

Новости общества
еще новости
Исследовательское судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский» прибывает в порт Кронштадт

Исследовательское судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский» прибывает в порт Кронштадт

Около 2,5 тысяч российских военнослужащих будут задействованы на учении ОДКБ «Взаимодействие» в Киргизии

Около 2,5 тысяч российских военнослужащих будут задействованы на учении ОДКБ «Взаимодействие» в Киргизии

Подведены итоги второго этапа всеармейского конкурса «Морской десант»

Подведены итоги второго этапа всеармейского конкурса «Морской десант»

Лучший военный психолог Камчатки выступит на Всеармейском конкурсе профессионального мастерства

Лучший военный психолог Камчатки выступит на Всеармейском конкурсе профессионального мастерства

Происшествия
еще новости
В Москве горит «Дом педагогической книги»: огонь вспыхнул второй раз, охватив 120 квадратных метров

В Москве горит «Дом педагогической книги»: огонь вспыхнул второй раз, охватив 120 квадратных метров

Пожар в казанском ТЦ  «Порт»: есть угроза обрушения

Пожар в казанском ТЦ  «Порт»: есть угроза обрушения

В Новочеркасске таксист убил клиента за 150 рублей, не оказав услуги

В Новочеркасске таксист убил клиента за 150 рублей, не оказав услуги

В центре Донецка прогремел мощный взрыв - стали известны подробности

В центре Донецка прогремел мощный взрыв - стали известны подробности

Новости Украины
еще новости
Стало известно, когда Европарламент обсудит дело Олега Сенцова

Стало известно, когда Европарламент обсудит дело Олега Сенцова

Верховная Рада поддержала увольнение Александра Данилюка

Верховная Рада поддержала увольнение Александра Данилюка

Сестра королевы Нидерландов покончила жизнь самоубийством

Сестра королевы Нидерландов покончила жизнь самоубийством

СНБО отменит все ограничения на торговлю оружием

СНБО отменит все ограничения на торговлю оружием

Мировые новости
еще новости
Bлacти Швeции пpизывaют гpaждaн гoтoвитьcя к вoopужeннoму кoнфликту

Bлacти Швeции пpизывaют гpaждaн гoтoвитьcя к вoopужeннoму кoнфликту

Ученые обнаружили туберкулез возрастом в 245 млн лет

Ученые обнаружили туберкулез возрастом в 245 млн лет

Спасатели продолжают восстанавливать поврежденные обстрелами дома в Авдеевке (ФОТО)

Спасатели продолжают восстанавливать поврежденные обстрелами дома в Авдеевке (ФОТО)

Медики объяснили сильный рост количества больных раком

Медики объяснили сильный рост количества больных раком




Лента новостей
Путин запретил губернаторам «понижать планку» зарплат - 18:15 Путин запретил губернаторам «понижать планку» зарплатСША «беспрецедентно жестко» наказали крупнейшего производителя смартфонов - 18:14 США «беспрецедентно жестко» наказали крупнейшего производителя смартфоновСредняя цена бензина в России за неделю выросла на 60 копеек - 18:14 Средняя цена бензина в России за неделю выросла на 60 копеекЖителям Севастополя простили взятые в украинских банках кредиты - 18:14 Жителям Севастополя простили взятые в украинских банках кредитыПрезидент РФ отверг сомнения в подлинности новейшего оружия - 18:14 Президент РФ отверг сомнения в подлинности новейшего оружияСтерлигов подал документы для регистрации кандидатом в мэры Москвы - 18:14 Стерлигов подал документы для регистрации кандидатом в мэры МосквыПутин пообещал российское гражданство раненной в Сирии украинке - 18:07 Путин пообещал российское гражданство раненной в Сирии украинкеПетр Порошенко выступил с обращением к депутатам Верховной Рады и Кабинету Министров - 18:00 Петр Порошенко выступил с обращением к депутатам Верховной Рады и Кабинету МинистровГосдума узаконила регистрацию мигрантов в нежилых помещениях - 17:56 Госдума узаконила регистрацию мигрантов в нежилых помещенияхПутин опроверг введение платы за проезд по Крымскому мосту - 17:56 Путин опроверг введение платы за проезд по Крымскому мостуПрокуратура Москвы проверит жалобы на казаков с акции «Он нам не царь» - 17:56 Прокуратура Москвы проверит жалобы на казаков с акции «Он нам не царь»Росфинмониторинг усилит контроль за переводом денег через банковские карты - 17:55 Росфинмониторинг усилит контроль за переводом денег через банковские картыШвеция одобрила строительство «Северного потока — 2» - 17:55 Швеция одобрила строительство «Северного потока — 2»Руководство «Евровидения» не пожелало проводить его в Иерусалиме - 17:55 Руководство «Евровидения» не пожелало проводить его в Иерусалиме
Последние новости
СМИ узнали об окончательном решении Роналду покинуть «Реал» - 19:51 СМИ узнали об окончательном решении Роналду покинуть «Реал» ФАС возбудила дела из-за роста цен на бензин - 19:50 ФАС возбудила дела из-за роста цен на бензин Гражданин Узбекистана получил пожизненный срок за теракт в Стокгольме - 19:50 Гражданин Узбекистана получил пожизненный срок за теракт в Стокгольме Суд арестовал начальника СБ МВД по Дагестану по делу о взятке - 19:50 Суд арестовал начальника СБ МВД по Дагестану по делу о взятке Создатель самолетов «Руслан» и «Мрия» умер после тяжелой болезни - 19:50 Создатель самолетов «Руслан» и «Мрия» умер после тяжелой болезни ФИФА дополнительно продаст более 100 тысяч билетов на ЧМ-2018 - 19:49 ФИФА дополнительно продаст более 100 тысяч билетов на ЧМ-2018 Владимир Гройсман прокомментировал принятие закона об Антикоррупционном суде - 19:49 Владимир Гройсман прокомментировал принятие закона об Антикоррупционном суде Стало известно, когда Европарламент обсудит дело Олега Сенцова - 19:21 Стало известно, когда Европарламент обсудит дело Олега Сенцова Это был жесткий сигнал в адрес США: эксперт расшифровал слова Путина по Донбассу - 19:14 Это был жесткий сигнал в адрес США: эксперт расшифровал слова Путина по Донбассу Мила Кунис о беременности и киноиндустрии: «Я научилась говорить «нет» - 19:00 Мила Кунис о беременности и киноиндустрии: «Я научилась говорить «нет» Как проводят время Амаль и Джордж Клуни на Сардинии? - 19:00 Как проводят время Амаль и Джордж Клуни на Сардинии? Дочь Эминема об отце: «Мы очень близки» - 19:00 Дочь Эминема об отце: «Мы очень близки» Жуpнaл Forbes oглacил cпиcoк caмыx бoгaтыx cпopтcмeнoв миpa - 18:50 Жуpнaл Forbes oглacил cпиcoк caмыx бoгaтыx cпopтcмeнoв миpa
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"