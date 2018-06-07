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«Секс в обмен на еду»: Международные гуманитарные фонды растлевали детей в Африке


Добавлено: 07 июн 2018 в 10:15, Категория: Политика
«Секс в обмен на еду»: Международные гуманитарные фонды растлевали детей в Африке

В мировых СМИ третий день не утихает скандал, вызванный публикацией британской газетой The Times закрытого доклада ООН о деятельности целого ряда международных организаций, в том числе таких крупных, как Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и «Врачи без границ», сотрудники которых годами растлевали тысячи девочек и мальчиков в Африке, принуждая их к интимным отношениям в обмен на еду и шмотки.

«Секс в обмен на еду: западные миссионеры развлекались в Африке» — сюжеты с такого рода содержанием вышли в сотнях мировых СМИ, в том числе и в Российских (см., например, сюжет «Вестей»).

В документе, попавшем в руки журналистов Таймс, перечислены более 40 международных организаций, занимавшихся поставками гуманитарной помощи в страны Западной Африки, начиная с 1980-х годов. Среди них структуры самой ООН, а также региональные неправительственные организации, в частности те же «Врачи без границ», британская Oxfam и норвежская Save the Children. Как следует из доклада, десятки работников этих фондов годами удовлетворяли свою похоть с детьми, «одаривая» их мешочком крупы или книжкой с картинками (т.е. той самой гуманитарной помощью, которую они должны были раздавать бесплатно) — и никто из подонков ни разу не понес никакой ответственности — если изобличающих фактов становилось слишком много, его просто увольняли. Причем, как говорится в докладе, руководство ООН знало о беспределе под видом гуманитарной миссии на Черном континенте как минимум с начала 2000-х годов — но ничего не делало, чтобы не обидеть волонтеров, не замеченных в извращениях и злоупотреблениях. Надо ли говорить, что такая политика только способствовала росту количества извращенцев, которые все в более массовом порядке ехали волонтерить в Африку. Впрочем, массовая педофилия нкошников — это еще «цветочки»: журналисты Таймс просто еще не добрались до отчетов ООН и ВОЗ о прививках «Гардасил», которыми волонтеры международных организаций под эгидой Всемирной организации здравоохранения «осчастливили» сотни тысяч девочек в той же Африке под предлогом профилактики рака шейки матки, скромно умолчав, что эта прививка вызывает бесплодие. А основатель «Врачей без границ», француз Бернар Кушнер, яростный сторонник эвтаназии, признавался, что сам умерщвлял «неизлечимо больных» в Ливане и Вьетнаме.

В том, что ООН никак не реагировала на сообщения о массовом педофилии и извращениях среди сотрудников международных организаций, нет ничего удивительного: извращения уже давно стали одной из главных новых ценностей хозяев нового мирового порядка — и поэтому массовое растление или даже убийство аборигенов может рассматриваться «гуманистами» из числа глобальной мировой «элиты» как способ «очистки планеты» или даже приобщения варваров к «цивилизации». И тут нет никакого преувеличения: например, в недавнем (от 2014) года докладе комитета ООН по правам ребенка Российской Федерации прямо предписывается«Комитет рекомендует государству-участнику отменить его законодательство, запрещающее пропаганду гомосексуализма, и обеспечить, чтобы дети, принадлежащие к группам ЛГБТИ, или дети из семей ЛГБТИ не подвергались дискриминации в какой бы то ни было форме посредством повышения осведомленности населения по вопросам равенства и недискриминации по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности».

А эксперты Техасского университета в Остине и вовсе предлагают считать «токсичную» мужественность (т.е. попросту говоря, нормальное мужское поведение) психическим заболеванием.

Именно с таких «экспертов»-извращенцев начиналась и кампания по признанию психиатрического расстройства под названием «педерастия» нормой...

Многие из организаций, замешанных в нынешнем скандале, работают не только в Африке, но и России. Так, те же «Врачи без границ» появились в нашей стране с 1992 года и активно продвигают в ряде регионов некие программы по профилактике СПИДа, наркомании и туберкулеза. А Оксфам имеет представительство в РФ, учит студентов, проводит семинары. В апреле этого года, например, в МГИМО студентов учили.

Кстати, функционеры этих НКО не ограничивают свою сферу деятельности медициной и гуманитарными программами. Так, министр информации Югославии в правительстве Милошевича Горан Матич в 1999 году обвинил «Врачей без границ» в шпионаже и контрабанде. По его словам, сотрудник французских спецслужб, «убивший две тысячи человек», являлся также сотрудником «Врачей», а глава гражданской миссии ООН в Косово был активистом «Врачей» и занимался «шпионажем». Есть и более свежие примеры. Например, недавно один из бывших руководителей «Врачей без границ» призывал мировое сообщество бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России. А представители ВОЗ весной этого года и вовсе влезли в политические разборки, заявив о реальности постановочной «химической атаки» в Сирийской Думе, которой Трамп и натовские военные оправдали нанесение ракетного удара по Сирии, что едва не привело мир к масштабной войне.

Впрочем, такого размаха, как в Конго или Нигерии, перечисленные в докладе Таймс структуры в нашей стране не достигли — все-таки у нас пока не Африка. Зато в нашей стране действуют тысячи внешне более безобидных НКО, которые тихой сапой, не влезая в явные политические скандалы, продвигают по сути те же ценности нового мирового порядка: толерантность к педерастии, ювенальную юстицию, секспросвет, наркотики и т.п., вплоть до оправдания самоубийства (эвтаназии) — что и фигуранты «списка Таймс». И все, разумеется, под благовидными предлогами вроде борьбы со СПИДом (т.н. называемый принцип «снижения вреда»: наркотики — это плохо, но если решил колоться, пользуйся чистым шприцем; самоубийство — это некрасиво, но если уж решил, используй чистую веревку — и прочь ).

Так, в частности, в России гораздо более, чем «Врачи без границ», заметны своей активностью выросший из организации «Врачи мира Франции», БОФ «Гуманитарное действие», а также НКО «Врачи детям», преобразованная из фонда «Врачи мира — США».

Несмотря на то, что эти и подобные им НКО реализуют, по сути, те же методички, что и «Врачи без границ», — их по-прежнему очень любит наша власть, включает в реестры «социально-ориентированных НКО» и даже периодически подпитывает грантами. Конечно, до массовой педофилии по-африкански нашим доморощенным нкошникам и грантоедам, к счастью, далеко (тем более, что большинство сотрудников этих организаций — все-таки наши люди, многие из которых искренне хотят помочь больным и бедным и не всегда осознают, что за инструкции и методички поступают им вместе с западным финансированием). Но тенденция очевидна, да и отдельные плоды увлечения новыми «ценностями» налицо — взять хотя бы недавнее дело руководителя отделения «Мемориала» в Карелии Юрия Дмитриева, который фотографировал в неглиже свою приемную дочку, но был оправдан по делу о детской порнографии.

В общем, государству уже давно пора пересматривать отношение к любым НКО, в том числе и социально ориентированным, если они хоть как-то связаны с Западом. В противном случае мы рискуем превратиться в очередной «Черный континент», на котором хозяева нового мирового порядка будут испытывать вакцины и внедрять свое извращенческие «ценности».

http://katyusha.org/view?id=10014


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Добавлено: 07 июн 2018 в 10:15, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: kolokolrussia

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