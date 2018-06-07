Сергей Глазьев: Мы должны вернуться к восстановлению сбережений граждан

Академик РАН Сергей Глазьев назвал невозможным проведение пенсионной реформы в современной России, а инициатива властей о повышении пенсионного возраста не должна быть "обязаловкой".

В эфире телеканала "Царьград" Сергей Глазьев прокомментировал заявление главы думского Комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова, который призвал провести в стране реформу всей пенсионной системы, а не только повысить пенсионный возраст.

"Нет источника длинных денег, но рассчитывать, что на нынешнем спекулятивном рынке можно построить новую систему, не приходится, и этот спекулятивный рынок нужно регулировать. Сейчас законодательство разрешает выводить деньги за рубеж, это неприемлемо. Пенсионные фонды, которые вложились в западные активы, оказались под угрозой. Так что пока о реформе говорить не приходится", - сказал академик.

"Нужны сильные ходы, которые не ограничены пенсионной системой. Мы должны вернуться к восстановлению сбережений граждан. Расчеты могут показать, что если мы пустим сбережения в пенсионную систему, то у нас появятся источники для серьезного экономического роста", - заявил Глазьев.

Ведущий программы "Пронько.Экономика" Юрий Пронько спросил у академика в этой связи, считает ли он правильным в таком случае инициативу о повышении пенсионного возраста.

"Я считаю правильным увеличить возраст для чиновников, преподавателей, ученых, которые способны учить, служить государству, ведь они со слезами уходят на пенсию. Поэтому повышение возраста должно быть не обязательством, а правом", - ответил Глазьев.

https://business.tsargrad.tv/news/glazev-povyshenie-pensionnogo-vozrasta-dolzhno-byt-ne-objazatelstvom-a-pravom_137247