Младшая сестра королевы Нидерландов Максимы Инес Соррегьета найдена мертвой в Аргентине 6 июня, передает El Pais. Причина смерти пока не подтверждена — по предварительным данным, это было самоубийство.
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Сестра королевы Нидерландов покончила жизнь самоубийством
Добавлено: 07 июн 2018 в 15:08, Категория: Украина
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Автор: Анастасия Иванова
Добавлено: 07 июн 2018 в 15:08, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress
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