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» » Ситуация на КПВВ: самая маленькая очередь на «Майорском»

Ситуация на КПВВ: самая маленькая очередь на «Майорском»


Добавлено: 07 июн 2018 в 10:05, Категория: Украина
Ситуация на КПВВ: самая маленькая очередь на «Майорском»

В контрольных пунктах въезда-выезда, что на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром по данным Госпогранслужбы на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорское» — 10/0;

КПВВ «Марьинка» — 10/15;

КПВВ «Новотроицкое» — 30/40;

КПВВ «Гнутово» — 20/20.

Всего за прошлые сутки через КПВВ последовало 37,5 тысяч человек и 5 тысяч транспортных средств:

«Майорское» — 8255 человек и 1045 транспортных средств;

«Марьинка» — 9140 человек и 1685 транспортных средств;

«Новотроицкое» — 7485 человек и 1465 транспортных средств;

«Гнутово» — 3625человек и 800 транспортных средств;

«Станица Луганская» — 9030 человек.


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Добавлено: 07 июн 2018 в 10:05, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress

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