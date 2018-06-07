СНБО отменит все ограничения на торговлю оружием

В ближайшее время СНБО разрешит прямой экспорт всем производителям оружия и техники в Украину. Об этом во время форума «Формула безопасности Украины заявил секретарь СНБО Александр Турчинов.

«Я хочу анонсировать, что СНБО готовит решение о либерализации внешнеэкономической деятельности и мы планируем это решение принять в ближайшее время. Оно предусматривает разрешение на прямой экспорт (в Украину — ред.) всем производителям военной техники и оружия независимо от того, принадлежат они государственному или частному сектору», — сказал Турчинов.

По его словам, украинским предприятиям также будет разрешен импорт для обеспечения собственного производства техники и оружия.

«Мы, безусловно, снимаем все ограничения на прямые контракты наших силовых структур, что касается закупки оружия за границей», — заявил Турчинов.

Турчинов отметил, что более 50% государственного оборонного заказа выполняют частные компании.