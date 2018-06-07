Стало известно, когда Европарламент обсудит дело Олега Сенцова

«Европейский парламент проведет дебаты и голосование по резолюции о правах человека в России и в частности о деле Сенцова 14 июня — в день, когда начнется чемпионат мира по футболу».Об этом в своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.