«Европейский парламент проведет дебаты и голосование по резолюции о правах человека в России и в частности о деле Сенцова 14 июня — в день, когда начнется чемпионат мира по футболу».Об этом в своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.
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Стало известно, когда Европарламент обсудит дело Олега Сенцова
Добавлено: 07 июн 2018 в 19:21, Категория: Украина
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Автор: Максим Новиков
Добавлено: 07 июн 2018 в 19:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: donpress
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