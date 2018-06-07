В десятке миролюбивых стран Россия оказалась последней

Показать меню
Актуально
В Вене началась встреча Путина и Курца - 19:35 В Вене началась встреча Путина и Курца «На кону мочало — начинай сначала»: Польша вновь заговорила о взрыве самолета - 19:36 «На кону мочало — начинай сначала»: Польша вновь заговорила о взрыве самолета Качиньского Компания ASUS представила на суд общественности телефон для любителей видеоигр - 19:49 Компания ASUS представила на суд общественности телефон для любителей видеоигр (ФОТО) Польские эксперты нашли следы взрыва на Ту-154 Качиньского - 20:00 Польские эксперты нашли следы взрыва на Ту-154 Качиньского Явлинский убедил Якубовича пропустить Митрохина в мэры Москвы - 20:01 Явлинский убедил Якубовича пропустить Митрохина в мэры Москвы В Думе завернули законопроект о запрете рекламы секс-услуг - 20:01 В Думе завернули законопроект о запрете рекламы секс-услуг Путин провел переговоры с президентом Австрии - 20:01 Путин провел переговоры с президентом Австрии Глава PR-агентства подал на Дудя в суд за пропаганду наркотиков - 20:02 Глава PR-агентства подал на Дудя в суд за пропаганду наркотиков Полиция восстановила передвижения Скрипалей в день отравления - 20:02 Полиция восстановила передвижения Скрипалей в день отравления СМИ сообщили о смерти американского дизайнера Кейт Спейд - 20:22 СМИ сообщили о смерти американского дизайнера Кейт Спейд На лыжной базе спортцентра г. Екатеринбург ЦСКА/Самара прошел первый этап - 20:42 На лыжной базе спортцентра г. Екатеринбург ЦСКА/Самара прошел первый этап Кадетских игр среди обучающихся довузовских образовательных организаций МО РФ Экс-президент Бразилии опроверг, что Рио получил право на проведение ОИ за - 20:49 Экс-президент Бразилии опроверг, что Рио получил право на проведение ОИ за взятки Грабеж бензина: в Госдуме назвали причину сильного роста цен на топливо - 20:50 Грабеж бензина: в Госдуме назвали причину сильного роста цен на топливо Помпео создал группу по расследованию инцидентов со слухом у американских - 21:07 Помпео создал группу по расследованию инцидентов со слухом у американских дипломатов Нехватка специалистов мешает проведению реформ в Украине - 21:08 Нехватка специалистов мешает проведению реформ в Украине Украинец пытался угнать маршрутку с пассажирами - 21:30 Украинец пытался угнать маршрутку с пассажирами
» » В десятке миролюбивых стран Россия оказалась последней

В десятке миролюбивых стран Россия оказалась последней


Добавлено: 07 июн 2018 в 15:15, Категория: Политика
В десятке миролюбивых стран Россия оказалась последней

За 2017 год Россия в «Глобальном индексе миролюбия» опустилась ниже, оказавшись в последней десятке списка стран. 6 июня в Лондоне опубликовал соответствующий рейтинг международный Институт экономики и мира.

Из 163 стран с проживанием свыше 99% населения планеты, наша страна заняла 154-ю строчку. Список замкнул Южный Судан (161), следом Афганистан (162), а затем Сирия (163).

Перечень миролюбивых стран пополнили Новая Зеландия, Исландия и Австрия. Из государств Совбеза ООН 57-ю позицию заняла Британия, 112-ю Китай, 121-ю США.


Материалы по теме:

Россия попала в десятку наименее миролюбивых стран
Россия заняла 26 строчку в списке лучших стран мира
Британские ученые назвали самые преуспевающие страны
Составлен список наиболее безопасных для жизни стран мира
Добавлено: 07 июн 2018 в 15:15, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Диего Марадона лег на операцию

Диего Марадона лег на операцию

«Зеленые» выдвинули космонавта на пост мэра Москвы

«Зеленые» выдвинули космонавта на пост мэра Москвы

ФАС отказалась отдавать полномочия по регулированию тарифов

ФАС отказалась отдавать полномочия по регулированию тарифов

Деньги и золото в деле полковника Захарченко перестали быть вещдоками

Деньги и золото в деле полковника Захарченко перестали быть вещдоками

Новости России
еще новости
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

Госдума предложила отменить врачебную тайну для подростков старше 15 лет

Госдума предложила отменить врачебную тайну для подростков старше 15 лет

Роспотребнадзор запретил купаться в водоемах Петербурга

Роспотребнадзор запретил купаться в водоемах Петербурга

Путин заявил, что мог бы стать адвокатом, если бы не пошел в политику

Путин заявил, что мог бы стать адвокатом, если бы не пошел в политику

Новости шоу-бизнеса
еще новости
Мила Кунис о беременности и киноиндустрии: «Я научилась говорить «нет»

Мила Кунис о беременности и киноиндустрии: «Я научилась говорить «нет»

Как проводят время Амаль и Джордж Клуни на Сардинии?

Как проводят время Амаль и Джордж Клуни на Сардинии?

Дочь Эминема об отце: «Мы очень близки»

Дочь Эминема об отце: «Мы очень близки»

Новый образ Тейлор Свифт в клипе «Babe»

Новый образ Тейлор Свифт в клипе «Babe»

Новости политики
еще новости
Это был жесткий сигнал в адрес США: эксперт расшифровал слова Путина по Донбассу

Это был жесткий сигнал в адрес США: эксперт расшифровал слова Путина по Донбассу

Петр Порошенко выступил с обращением к депутатам Верховной Рады и Кабинету Министров

Петр Порошенко выступил с обращением к депутатам Верховной Рады и Кабинету Министров

Прямая линия с Путиным 2018: Главное

Прямая линия с Путиным 2018: Главное

В десятке миролюбивых стран Россия оказалась последней

В десятке миролюбивых стран Россия оказалась последней

Новости экономики
еще новости
США теряют влияние в пользу России: Вашингтон принял удар, откуда не ждал

США теряют влияние в пользу России: Вашингтон принял удар, откуда не ждал

Открытие новых станций и ремонт старых: как преобразится киевское метро

Открытие новых станций и ремонт старых: как преобразится киевское метро

Украина может остаться без финансовой помощи от МВФ

Украина может остаться без финансовой помощи от МВФ

В Бильдербергском клубе снова обошлись без россиян

В Бильдербергском клубе снова обошлись без россиян

Новости общества
еще новости
Исследовательское судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский» прибывает в порт Кронштадт

Исследовательское судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский» прибывает в порт Кронштадт

Около 2,5 тысяч российских военнослужащих будут задействованы на учении ОДКБ «Взаимодействие» в Киргизии

Около 2,5 тысяч российских военнослужащих будут задействованы на учении ОДКБ «Взаимодействие» в Киргизии

Подведены итоги второго этапа всеармейского конкурса «Морской десант»

Подведены итоги второго этапа всеармейского конкурса «Морской десант»

Лучший военный психолог Камчатки выступит на Всеармейском конкурсе профессионального мастерства

Лучший военный психолог Камчатки выступит на Всеармейском конкурсе профессионального мастерства

Происшествия
еще новости
В Москве горит «Дом педагогической книги»: огонь вспыхнул второй раз, охватив 120 квадратных метров

В Москве горит «Дом педагогической книги»: огонь вспыхнул второй раз, охватив 120 квадратных метров

Пожар в казанском ТЦ  «Порт»: есть угроза обрушения

Пожар в казанском ТЦ  «Порт»: есть угроза обрушения

В Новочеркасске таксист убил клиента за 150 рублей, не оказав услуги

В Новочеркасске таксист убил клиента за 150 рублей, не оказав услуги

В центре Донецка прогремел мощный взрыв - стали известны подробности

В центре Донецка прогремел мощный взрыв - стали известны подробности

Новости Украины
еще новости
Стало известно, когда Европарламент обсудит дело Олега Сенцова

Стало известно, когда Европарламент обсудит дело Олега Сенцова

Верховная Рада поддержала увольнение Александра Данилюка

Верховная Рада поддержала увольнение Александра Данилюка

Сестра королевы Нидерландов покончила жизнь самоубийством

Сестра королевы Нидерландов покончила жизнь самоубийством

СНБО отменит все ограничения на торговлю оружием

СНБО отменит все ограничения на торговлю оружием

Мировые новости
еще новости
Bлacти Швeции пpизывaют гpaждaн гoтoвитьcя к вoopужeннoму кoнфликту

Bлacти Швeции пpизывaют гpaждaн гoтoвитьcя к вoopужeннoму кoнфликту

Ученые обнаружили туберкулез возрастом в 245 млн лет

Ученые обнаружили туберкулез возрастом в 245 млн лет

Спасатели продолжают восстанавливать поврежденные обстрелами дома в Авдеевке (ФОТО)

Спасатели продолжают восстанавливать поврежденные обстрелами дома в Авдеевке (ФОТО)

Медики объяснили сильный рост количества больных раком

Медики объяснили сильный рост количества больных раком




Лента новостей
Петр Порошенко выступил с обращением к депутатам Верховной Рады и Кабинету Министров - 18:00 Петр Порошенко выступил с обращением к депутатам Верховной Рады и Кабинету МинистровГосдума узаконила регистрацию мигрантов в нежилых помещениях - 17:56 Госдума узаконила регистрацию мигрантов в нежилых помещенияхПутин опроверг введение платы за проезд по Крымскому мосту - 17:56 Путин опроверг введение платы за проезд по Крымскому мостуПрокуратура Москвы проверит жалобы на казаков с акции «Он нам не царь» - 17:56 Прокуратура Москвы проверит жалобы на казаков с акции «Он нам не царь»Росфинмониторинг усилит контроль за переводом денег через банковские карты - 17:55 Росфинмониторинг усилит контроль за переводом денег через банковские картыШвеция одобрила строительство «Северного потока — 2» - 17:55 Швеция одобрила строительство «Северного потока — 2»Руководство «Евровидения» не пожелало проводить его в Иерусалиме - 17:55 Руководство «Евровидения» не пожелало проводить его в Иерусалиме«Даем сутки»: Нацдружины потребовали от ромов снести лагерь в Киеве - 17:43 «Даем сутки»: Нацдружины потребовали от ромов снести лагерь в КиевеКредит с залогом квартиры в Москве и области - 17:38 Кредит с залогом квартиры в Москве и областиНовый образ Тейлор Свифт в клипе «Babe» - 17:36 Новый образ Тейлор Свифт в клипе «Babe»Прямая линия с Путиным 2018: Главное - 17:22 Прямая линия с Путиным 2018: ГлавноеИсследовательское судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский» прибывает в порт Кронштадт - 17:15 Исследовательское судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский» прибывает в порт КронштадтСМИ: Скауты "Ювентуса" будут наблюдать за Головиным в матчах ЧМ - 17:14 СМИ: Скауты США теряют влияние в пользу России: Вашингтон принял удар, откуда не ждал - 17:12 США теряют влияние в пользу России: Вашингтон принял удар, откуда не ждал
Последние новости
Стало известно, когда Европарламент обсудит дело Олега Сенцова - 19:21 Стало известно, когда Европарламент обсудит дело Олега Сенцова Это был жесткий сигнал в адрес США: эксперт расшифровал слова Путина по Донбассу - 19:14 Это был жесткий сигнал в адрес США: эксперт расшифровал слова Путина по Донбассу Мила Кунис о беременности и киноиндустрии: «Я научилась говорить «нет» - 19:00 Мила Кунис о беременности и киноиндустрии: «Я научилась говорить «нет» Как проводят время Амаль и Джордж Клуни на Сардинии? - 19:00 Как проводят время Амаль и Джордж Клуни на Сардинии? Дочь Эминема об отце: «Мы очень близки» - 19:00 Дочь Эминема об отце: «Мы очень близки» Жуpнaл Forbes oглacил cпиcoк caмыx бoгaтыx cпopтcмeнoв миpa - 18:50 Жуpнaл Forbes oглacил cпиcoк caмыx бoгaтыx cпopтcмeнoв миpa Нафтогаз предложил Швеции украинских морпехов - 18:36 Нафтогаз предложил Швеции украинских морпехов Путин запретил губернаторам «понижать планку» зарплат - 18:15 Путин запретил губернаторам «понижать планку» зарплат США «беспрецедентно жестко» наказали крупнейшего производителя смартфонов - 18:14 США «беспрецедентно жестко» наказали крупнейшего производителя смартфонов Средняя цена бензина в России за неделю выросла на 60 копеек - 18:14 Средняя цена бензина в России за неделю выросла на 60 копеек Жителям Севастополя простили взятые в украинских банках кредиты - 18:14 Жителям Севастополя простили взятые в украинских банках кредиты Президент РФ отверг сомнения в подлинности новейшего оружия - 18:14 Президент РФ отверг сомнения в подлинности новейшего оружия Стерлигов подал документы для регистрации кандидатом в мэры Москвы - 18:14 Стерлигов подал документы для регистрации кандидатом в мэры Москвы
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"