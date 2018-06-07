В десятке миролюбивых стран Россия оказалась последней

За 2017 год Россия в «Глобальном индексе миролюбия» опустилась ниже, оказавшись в последней десятке списка стран. 6 июня в Лондоне опубликовал соответствующий рейтинг международный Институт экономики и мира.

Из 163 стран с проживанием свыше 99% населения планеты, наша страна заняла 154-ю строчку. Список замкнул Южный Судан (161), следом Афганистан (162), а затем Сирия (163).

Перечень миролюбивых стран пополнили Новая Зеландия, Исландия и Австрия. Из государств Совбеза ООН 57-ю позицию заняла Британия, 112-ю Китай, 121-ю США.