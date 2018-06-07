Великобритания призывает Россию отпустить украинских политзаключенных

В Великобритании считают, что Россия должна освободить 70 граждан Украины, которые были осуждены российским судом из-за их нежелания мириться с аннексией Крыма.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте МИД Великобритании.

«Они были осуждены к длительным тюремным заключениям после судебных процессов, которые не кажутся соответствующими международным стандартам. Лишение их свободы, как и остальных 70 украинцев, включая крымских татар, свидетельствует о системном преследовании Россией тех, кто публично выступает против незаконной аннексии Крыма», — говорится в заявлении.

Также в Великобритании обеспокоены состоянием здоровья объявивших голодовку — Олега Сенцова, Александра Кольченко, Александра Шумкова и Владимира Балуха.

«Их тюремные приговоры, как и задержания многих других украинцев, которые были арестованы властями России, выглядят политически мотивированными. Мы призываем Россию немедленно их освободить. Контроль России над Крымом продолжает быть незаконным и нелегитимным, а также является грубым нарушением многочисленных международных обязательств РФ», — отметили в МИДе.