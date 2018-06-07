Верховная Рада поддержала увольнение Александра Данилюка

Верховная рада Украины поддержала представление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов Украины, передает корреспондент РБК-Украина.

Соответствующее решение поддержали 254 народных депутата, свидетельствует официальный сайт парламента.

«В соответствии с пунктом 12 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада постановляет: уволить Данилюка Александра Александровича с должности министра финансов», — говорится в тексте соответствующего постановления № 8433.