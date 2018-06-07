Владимир Гройсман прокомментировал принятие закона об Антикоррупционном суде

Глава Кабинета Министров Украины Владимир Гройсман уверяет, что сделал правильно, когда пригрозил депутатам своей отставкой в случае непринятия закона "О высшем антикоррупционном суде". Премьер-министр убежден, что таким образом простимулировал депутатов Верховной Рады.“Я это сделал не для того, чтобы сделать какое-то громкое заявление. Я просто сказал, если переводить на человеческий язык, следующее: если мы как власть не способны принять решение, которое повысит доверие украинского общества, то пребывание во власти является невозможным и неприемлемым”, - заметил премьер в интервью одному из украинских телеканалов.Напомним, что сегодня Верховная Рада приняла закон о создании Высшего Антикоррупционного суда. За соответствующее решение проголосовали 315 нардепов.