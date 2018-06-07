Задержанного за поднятие украинского флага студента освободили из плена «ЛНР»

Из плена сепаратистов вернулся студент, которого задержали за поднятие украинского флага над школой в Луганске в 2017 году. Чтобы его освободить, сотрудникам СБУ пришлось провести специальную операцию, сообщает пресс-служба ведомства.

Молодой человек родом из Луганской области в последнее время учился в винницком институте. В прошлом году он вместе с родителями поехал в Луганск для решения имущественных вопросов. Во время пребывания в городе юноша вместе с патриотически настроенными местными жителями подняли на флагштоке возле школы, где он раньше учился, флаг Украины. Патриоты также нарисовали национальную символику на фасаде здания учебного заведения.

Студента задержали боевики и насильно удерживали в здании местного пенитенциарного учреждения.

По данным СБУ, к нему применяли меры психологического и физического давления. Правоохранители открыли уголовное дело по факту незаконного задержания человека и лишения его свободы.