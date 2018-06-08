Авдеевка и два поселка на Донбассе остались без воды

Вследствие боевых действий, Донецкая фильтровальная станция была обесточена. Боевики не прекращают обстрелы, персонал станции вынужден все время находиться в укрытии. Возможностей для доступа ремонтной бригады пока нет.

В результате остановки ДФС без воды на сегодня остались три населенных пункта — Авдеевка и два села Ясиноватского района — Орловка и Ласточкино. Об этом сообщает в Twitter Министерство по вопросам временно оккупированных территорий.

«В связи с обесточиванием Донецкой фильтровальной станции без воды г. Авдеевка, с. Орловка, с. Ласточкино, Ясиноватского района. Мероприятия по обеспечению водой были приняты накануне», — говорится в сообщении.

Так, 9 июня будет организован подвоз воды из резервных хранилищ. Также, 10 июня, будет осуществляться подача воды по графику.