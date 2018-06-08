Бывший «регионал» Евгений Мураев назвал Олега Сенцова «террористом»

В эфире телеканала «112 Украина» внефракционный народный депутат Евгений Мураев сказал: «Сенцова можно по разному воспринимать. С точки зрения того, что человек готовил поджоги и взрывы, для части населения он является террористом. Для националистической части, наверное, он является героем. Время расставит на свои места, кто прав, а кто не прав».

Эти слова бывшего «регионала», который является владельцем канала «NEWSONE», возмутили украинцев. Пользователи соцсети Facebook назвали Мураева «российским агентом», «моральным уродом и негодяем».

Журналист Айдер Муждабаев призвал байкотировать «NEWSONE».

«Как вы можете сидеть у этого преступника в студии? Как вы можете делать рупору Путина в Украине рейтинги? Как вы смеете создавать у зрителей иллюзию, что это вроде как нормальное СМИ, которому можно доверять? Ведь вы сами ПРЕКРАСНО ЗНАЕТЕ, что это русская пропаганда. Как вам не стыдно помогать Путину захватывать Украину?», — написал на своей странице в Facebook Айдер.