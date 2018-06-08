Дончане: Бензина не хватает даже на вывоз мусора

Жители временно оккупированного Донецка сообщают об ухудшающейся ситуации с бензином на территории ОРДО — из-за нехватки топлива работать не могут даже мусоровозы. Об этом пишут дончане в социальных сетях.

«Довоевались с бензином, оказывается ООО „Громада“ ввиду отсутствия топлива уже 4 дня не вывозит мусор на окраинах Донецка (частный сектор и менее центральные районы Донецка)», — пишут местные жители.

«Видел сегодня мусоровоз, ехал так чахло, шо я думал, он там педали крутит. (Соляру экономят) Нормы урезали, а еще ж надо и себе что-то слить. Большинство мусоровозов дизельные, но и соляр подорожал, а расходы заложены прежние», — добавил другой автор.

Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.