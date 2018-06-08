Экс-посол США в СССР: «Мы должны прекратить нынешнюю безумную русофобию»

«Кого боги хотят погубить, тех они сначала лишают рассудка». Это изречение, которое зачастую ошибочно приписывают Эврипиду, приходит мне на ум всякий раз, когда по утрам я беру в руки The New York Times и читаю последние заголовки о «Russiagate». Статьи эти часто располагаются на двух или трех колонках в верхней половине первой полосы. Это почти ежедневное напоминание о той истерии, которая господствует в нашем конгрессе и в большинстве СМИ.

Яркий пример, всего лишь один из множества за последние месяцы, прибыл к моей двери 17 февраля. Моя ярость вскипела, когда я открыл ведущую редакционную статью Times «Прекратите позволять, чтобы все это сходило русским с рук, г-н Трамп». Я спросил себя: «Свойственны ли редакторам Times хоть зачатки должной осмотрительности в тот момент, когда они, словно высокоморальный рыцарь, громоздятся на высокую лошадь и, держа наперевес свою длинную редакционную статью, пытаются сразить „Россию“ (а не отдельных русских) за „вмешательство“ в выборы с помощью все нарастающих санкций против России с целью „отстоять американскую демократию“?»

Мне никогда не приходило в голову, что наша, давно неработающая, политическая система настолько слаба, недоразвита или мертва, что мало на что годные интернет-тролли могут нанести ей ущерб. Если это на самом деле так, то нам надо бы остерегаться множества других стран, а не только России!

New York Times, конечно, не единственный злодей. Взгляды ее редакторов копируют или превосходят большинство других СМИ в США — электронных и печатных. Если только не случается очередной массовый расстрел, на CNN невозможно обнаружить дискуссию на какую-то иную тему. Во все более возрастающей степени и в конгрессе, и в СМИ в качестве непреложного факта принято то, что «Россия» вмешалась в выборы 2016 года.

Но каковы же факты?

Фактом является то, что некоторые русские платили людям за то, чтобы они действовали как онлайн-тролли и покупали объявления на Facebook во время или после президентской кампании 2016 года. Большинство из них были приобретены в третьих странах, они составили крошечную часть из всего объема объявлений, купленных на Facebook в этот период. Это продолжалось и после того, как выборы завершились. В числе этих объявлений присутствовали и такие, которые были направлены против новоизбранного президента Трампа.

Фактом является то, что сообщения электронной почты из памяти компьютера Национального комитета Демократической партии были переданы Wikileaks. Разведслужбы США, которые в январе 2017 года опубликовали свой доклад, были уверены в том, что русские взломали эти сообщения и передали их Wikileaks. Но никаких доказательств, которые подкрепили бы эти их утверждения, разведслужбы не предоставили. Даже если кто-то и согласится с тем, что злоумышленниками были русские, то сами-то электронные сообщения были подлинными. Это подтверждает сам доклад разведслужб. А я-то всегда думал, что правда должна делать нас свободными, а не наносить ущерб нашей демократии.

Фактом является то, что российские власти учредили изысканную телевизионную службу (RT), которая поставляла иностранной аудитории, в том числе американской, развлекательные, новостные и — да — пропагандистские передачи. Но аудитория у этой телеслужбы на несколько порядков меньше, чем у Fox News. И, в основном, ее задача состоит в том, чтобы изображать Россию в более выгодном свете, чем ее изображают западные СМИ. Никто не анализировал то, каково было ее воздействие — если оно вообще было. Доклад разведслужб 2017 года с самого начала констатирует: «Мы не оценивали того влияния, которое российская деятельность оказала на исход выборов 2016 года». Тем не менее, этот доклад постоянно цитируют политики и СМИ так, словно это воздействие имело место.

Фактом является то, что многие высокопоставленные российские чиновники (хотя, конечно же, далеко не все) выражали предпочтение кандидату Трампу. В конце концов, государственный секретарь Хиллари Клинтон сравнивала президента Путина с Гитлером и выступала за еще более активные военные интервенции США за рубежом. А Трамп говорил, что было бы лучше сотрудничать с Россией, а не относиться к ней, как к врагу. Нет никакой нужды в профессиональном анализе, чтобы понять, почему многие русские сочли заявления Трампа более благоприятными, чем те, с которыми выступала Клинтон. На личном уровне большинство моих русских друзей и контактов к Трампу относились с недоверием. Но все они презирали русофобский тон Клинтон, а также заявления, с которым, начиная с 2014 года, выступал Обама. Они считали публичный комментарий Обамы о том, что «Россия ничего не производит» необоснованным оскорблением (каковым это высказывание и было) и были обеспокоены желанием, которое выразила Клинтон, — предоставить дополнительную военную поддержку «умеренным» в Сирии. Но обычный русский — и уж, конечно, типичный чиновник администрации Путина — понимал комментарии Трампа как способствовавшие улучшению отношений. Что они определенно и поддерживали.

Нет никаких доказательств того, что лидеры России считали, что Трамп одержит победу или что у них будет возможность оказывать хоть какое-то прямое влияние на исход выборов. Это из разряда утверждений, подтверждений которому предоставлено не было. Доклад разведсообщества от января 2017 года, фактически, констатирует, что российские лидеры — так же, как и многие другие — считали, что избрана будет Клинтон.

Нет никаких доказательств того, что российская деятельность имела сколь-нибудь осязаемое воздействие на исход выборов. Как представляется, никто не провел даже поверхностного изучения того, какое влияние действия России на самом деле оказали на голосование. Доклад разведсообщества, однако, в явной форме констатирует, что «те типы систем, которые, по нашим наблюдениям, служили мишенями для российских акторов, не привлекались к подсчету голосов». И бывший директор ФБР Джеймс Коми, и директор АНБ Майк Роджерс также дали показания об отсутствии доказательств того, что российская деятельность имела хоть какое-то воздействие на подсчет голосов.

Нет никаких доказательств того, что имела место прямая координация усилий между штаб-квартирой кампании Трампа и российскими чиновниками. Обвинения, вынесенные специальным прокурором на данный момент, говорят либо о даче ложных показаний ФБР, либо о преступлениях, не имеющих отношения к избирательной кампании — таких, как отмывание денежных средств или не соблюдение требования о регистрации в качестве иностранного агента.

Так, каков же самый важный факт, относящийся к выборам президента США 2016 года?

Самый важный факт, скрытый истерией «Russiagate», состоит в том, что американцы избрали Трампа в соответствии с требованиями, изложенными в конституции. Американцы создали Коллегию выборщиков, которая позволяет кандидату, получившему меньшинство голосов народа, стать президентом. Именно американцы устроили предвыборные махинации с распределением избирательных округов, чтобы создать преимущества для конкретной политической партии. Верховный суд издал позорное решение «Citizens United» (объединенные граждане), которое позволяет корпорациям финансировать кандидатов, претендующих на политические должности. (Эй, деньги говорят и они пользуются свободой слова; корпорации — это люди!) Американцы создали сенат; он представляет собой что угодно, но только не демократический институт, поскольку он предоставляет непропорциональное представительство для штатов с относительно небольшим населением. Именно американские сенаторы установили недемократические процедуры, которые позволяют меньшинствам, а иногда и отдельным сенаторам, блокировать законопроекты или кандидатуры, представленные на утверждение.

Но это не означает, что президентство Трампа полезно для страны просто потому, что американцы его избрали. С моей точки зрения, президентские и парламентские выборы 2016 года представляют собой неизбежную угрозу для республики. Они породили потенциальные катастрофы, которые будут жестоко испытывать систему сдержек и противовесов, встроенную в нашу конституцию. Это особенно верно потому, что обе палаты конгресса находятся под контролем Республиканской партии, которая сама по себе представляет меньше избирателей, чем оппозиционная партия.

Лично я за Трампа не голосовал, но обвинения в том, что российские действия представляли собой вмешательство в выборы или — а это важно — нанесли ущерб нашей демократии, я считаю смехотворными, жалкими и постыдными.

«Смехотворные» они потому, что нет никакой логичной причины думать, что что-либо, из того что сделали русские, действительно повлияло на то, как проголосовали люди. В прошлом, когда советские лидеры пытались повлиять на американские выборы, это имело обратный эффект. Иностранное вмешательство всегда ведет к этому. В 1984 году Юрий Андропов, тогдашний советский лидер, сделал недопущение избрания Рональда Рейгана на второй срок второй по значимости задачей КГБ. (Первой по значимости была задача по выявлению планов США по нанесению ядерного удара по Советскому Союзу.) Все, что делали советские — изображая Рейгана поджигателем войны в то время, как Андропов отказывался вести переговоры по ядерному оружию, — лишь помогло Рейгану победить в 49 из 50 штатов.

«Жалкие» эти обвинения потому, что совершенно ясно: Демократическая партия выборы проиграла. Да, она победила на всенародном голосовании, но президентов всенародным голосованием не избирают. Обвинять кого-либо еще в своих собственных ошибках является жалким случаем самообмана.

«Постыдные» эти обвинения потому, что они представляют собой уклонение от ответственности. Они не дают демократам и тем республиканцам, которые хотят ответственной, основанной на фактах, власти в Вашингтоне сосредоточиться на практических путях сокращения той угрозы, которую представляет собой президентство Трампа для наших политических ценностей и даже для нашего будущего существования. В конце концов, Трапм не стал бы президентом, если бы Республиканская партия его не выдвинула. Он также вряд ли одержал бы победу в Коллегии выборщиков, если бы демократы выдвинули кого-то еще — почти кого угодно, — кроме того кандидата, которого выбрали они, или если бы она (тот кандидат) вела свою кампанию более компетентно. Я не стану утверждать, будто хоть что-то из этого было честным или осмысленным. Но кто здесь настолько наивен, чтобы полагать, будто американская политика честна или осмысленна?

Вместо того, чтобы смотреть в лицо фактам и совладать с текущей реальностью, те, кто продвигает «Russiagate» — как во власти, так и в СМИ — отвлекают наше внимание от реальных угроз.

Да, к тем трём прилагательным к слову «обвинения» мне надо бы добавить «опасные». «Опасные» эти обвинения потому, что превращать Россию, вторую ядерную сверхдержаву, (да, их всё ещё две!) во врага, настолько близко к политическому безумию, насколько я могу себе только представить. Отрицание глобального потепления может в далекой перспективе встать в этот же ряд, но только ядерные вооружения, в силу самого их существования в тех количествах, в каких они имеются в наличии в России и в Соединенных Штатах, представляют собой непосредственную угрозу человечеству. Не только Соединенным Штатам и России и не просто «цивилизации». Грустный, часто забываемый, факт состоит в том, что после создания ядерного оружия человечество имеет способность уничтожить себя и, тем самым, присоединиться к другим исчезнувшим видам.

Во время своей первой встречи президент Рональд Рейган и генеральный секретарь Михаил Горбачев были согласны в том, что в ядерной войне невозможно одержать победу и что такую войну вести нельзя. Оба считали, что простая и очевидная истина и их убежденность дают им полномочия на то, чтобы поставить свои страны на такой курс, который положил бы конец «холодной войне». Нам надо крепко подумать над тем, чтобы определить, как и почему эта простая и очевидная истина последнее время игнорируется властями обеих стран.

Мы должны прекратить нынешнюю безумную русофобию и поощрить президентов Трампа и Путина к тому, чтобы они восстановили сотрудничество в вопросах ядерной безопасности, нераспространения ядерного оружия, контроля за ядерными материалами и сокращения ядерных вооружений. Это в жизненных интересах и Соединенных Штатов, и России. Это — центральная проблема, на которой разумные правительства и разумная общественность должны сосредоточить свое внимание.

Автор — (англ. Jack F. Matlock, Jr.; род. 1 октября 1929 года, Гринсборо) — американский дипломат. Посол США в СССР в 1987—1991 годах. Доктор философии, профессор, почётный доктор трёх американских колледжей.

https://svpressa.ru/politic/article/202011/