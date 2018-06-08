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» » Европа помогла России реализовать страшный сон Киева: Порошенко в панике из-за последствий

Европа помогла России реализовать страшный сон Киева: Порошенко в панике из-за последствий


Добавлено: 08 июн 2018 в 23:35, Категория: Политика
Европа помогла России реализовать страшный сон Киева: Порошенко в панике из-за последствий

Масштабный российский проект «Северный поток-2» как страшный сон для Киева, о чём не раз говорил президент Украины Петр Порошенко.

Разрешение на строительство газопровода, полученное от ещё одной страны Европы, стало ударом для Киева.

Украинский президент считает проект газопровода «политиканским», не имеющим ничего общего с экономической сферой.

Накануне разрешение на строительство Северного потока – 2 выдала Швеция, ранее это сделали Германия и Финляндия. Теперь осталось получить соответствующие документы от Дании.


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Финляндия дала разрешение на строительство «Северного потока-2»
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Германия выдала разрешение на строительство «Северного потока — 2»
Добавлено: 08 июн 2018 в 23:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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