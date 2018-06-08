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Европе необходим консенсус: Сенатор от Крыма о решении Италии обсудить статус полуострова


Добавлено: 08 июн 2018 в 11:42, Категория: Политика
Европе необходим консенсус: Сенатор от Крыма о решении Италии обсудить статус полуострова

Новое правительство Италии выразило готовность к обсуждению статуса Крымского полуострова. Об этом, в частности, заявил Маттео Сальвини, итальянский вице-премьер.
 
"Этот вопрос стоит переадресовать министерству иностранных дел, но могу сказать, что вопрос Крыма будет обсуждаться", — ответил Сальвини на вопрос журналиста. Вице-премьер Италии, кстати, уже посещал полуостров в 2014 году
 
Сергей Цеков из комитета Совфеда по международным делам прокомментировал заявление Маттео Сальвини, отметив, что такие слова можно лишь приветствовать.
 
"Это, конечно же, очень позитивное событие. Если европейские политики будут поднимать вопрос Крыма в контексте принадлежности полуострова к Российской Федерации, то Европа рано или поздно признает Крым российским. Конечно, о этом пока рано говорить, так как в целом настроения в ЕС остаются антироссийскими, но какие-то перспективы просматриваются", — цитирует Цекова Федеральное агентство новостей.
 
Цеков отмечает, что в целом в Европейском союзе прекрасно понимают, что Крым стал российским уже навсегда, поэтому признание статуса Крыма является лишь делом времени.

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Добавлено: 08 июн 2018 в 11:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: planet-today

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