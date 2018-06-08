Грядут перемены: Эксперт рассказал, к чему может привести саммит G7

Саммит "Большой семерки", который стартует в Канаде, проходит на фоне глубочайшего кризиса в отношениях между Европой и Соединенными Штатами Америки, поэтому эксперты заговорили о глобальных изменениях, которыми может обернуться встреча.Президент США Дональд Трамп, как полагают европейские политологи, будет действовать исходя из позиций "прямого антагониста", поэтому саммит G7, как ожидается, будет проходить довольно напряженно."Лидерам ЕС и Трампу предстоит решать очень противоречивые вопросы — тут и ядерная сделка с Ираном, и политика, касающаяся свободной торговли, и климатические вопросы, и темы, связанные с Россией. Те же, например, поставки газа. Все это требует взвешенного подхода и готовности к компромиссам", — цитирует американиста Владимира Васильева из Института США и Канады РАН информационный ресурс politexpert.net.Главная интрига, которую Васильев видит на старте саммита — это отношение участников G7 к ситуации в Италии, где хотят ослабить действующие против Российской Федерации санкции.Плюс, на саммите может наметиться заметный раскол между Европой и США — этот раскол, по словам Васильева, приведет к значительным изменениям в геополитике.