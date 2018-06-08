Канада обеспокоена здоровьем Сенцова и требует его освободить

Христя Фриланд, министр иностранных дел Канады, потребовала от России освободить Олега Сенцова. Об этом она написала в своем Twitter.

«Мы требуем от России освободить его», — пишет Фриланд. — Канада глубоко обеспокоена состоянием здоровья украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который сейчас находится в тюрьме и голодает там в знак протеста против несправедливого отношения России к украинским политическим заключенным».

Также, немедленного освобождения Сенцова требует американский PEN-центр (Международная правозащитная организация, объединяющая поэтов, писателей и журналистов). Соответствующее письмо они направили Владимиру Путину и главе ФИФА Джанни Инфантино.

В свою очередь Олег Сенцов, который голодает уже 26 дней, написал письмо лидерам стран G7.