Мощный удар российской авиации по Сирии. Десятки погибших и раненых

В ночь на 8 июня Россия осуществила очередной авиаудар по сирийской провинции Идлиб, которая контролируется повстанцами. Об этом сообщает Reuters, со ссылкой на Сирийскую обсерваторию по правам человека.

«Военные самолеты, которые, вероятно, являются русскими, атаковали село Зардана в северной части Идлиба ночью и привели к самому большому количеству жертв в результате одного нападения на регион с конца марта», — сказал Рами Абдулрахман, директор британского военного монитора.

Погибло около 40 человек, среди них женщины и дети, еще полсотни ранены. И количество погибших может возрасти, так как многие из пострадавших находятся на грани жизни и смерти. Кроме того, спасатели до сих пор достают людей из-под завалов.