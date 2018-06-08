Никита Михалков предлагает объединиться и прибраться в стране

Автор передачи «БесогонТВ» Никита Михалков предложил объединить россиян общим делом. Например, государственной программой, которую ведущий назвал «Приборка в стране».

Выпуск был об открытии Крымского моста.

«Почему в реализации этого большого и важного проекта многие сомневались, а его успешное завершение было воспринято столь неоднозначно как со стороны наших соседей на Украине, так и со стороны мирового сообщества? Что значит Крымский мост для России? Почему эти 19 километров, которые облегчают и делают более комфортной жизнь огромного числа наших соотечественников, как кость в горле для тех, кто продолжает ностальгировать по «святым 90-м»? В разные периоды истории России люди объединялись, сплачивались вокруг важных, судьбоносных целей и идеи: это и Победа в ВОВ, и восстановление страны после страшной войны, и стройки века. Но есть ли сейчас национальная идея, которая способна объединить страну в едином созидательном стремлении и действии?» - указано в анонсе программы.