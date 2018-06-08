Полиция будет охранять 7 из 47, попавших в «расстрельный список»

После спецоперции СБУ по предотвращению заказного убийства Аркадия Бабченко, стал известен список остальных потенциальных жертв. Национальная полиция обеспечит охрану семерым из сорока семи человек. Об этом сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

«Во исполнение семи постановлений следователей СБУ, которые официально поступили Нацполиции, Национальная полиция осуществляет физическую охрану семи человек, в отношении которых могут планироваться террористические акты», — сказал он.

Также он сказал, что количество охраняемых лиц может быть увеличено. «Если будут поступать соответствующие постановления официально от следователей СБУ, будем их выполнять», — уточнил спикер.